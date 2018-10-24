Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Isabel'in 800 bin takipçisi yalnızca çekici fotoğrafları sebebiyle onu takip etmiyor. Çünkü Isabel çok daha özel bir hikayeye sahip.
Kadın asker sosyal medyayı salladı
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Henüz 5 yaşındayken model olmak isteyen Isabel, yaşı ilerledikçe insanlara yardım edebileceği roller üstlenmek istedi.
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Lise eğitimini bitirdikten sonra ABD Ordusu'na katıldı ve savaş jeti teknisyeni oldu.
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19 yaşında asker olarak Afganistan'a giden Isabel, yanında sürekli olarak M-16 tipi bir tüfek taşıyordu.
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Isabel, Afganistan'da geçirdiği günleri hayatının hem en iyi hem de en kötü tecrübelerini yaşadığı zamanlar olarak anlatıyor.
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Orduda 6 yıl görev yapan Isabel, çocukluk rüyasını gerçeğe dönüştürmeye karar verdi ve modellik kariyerine başladı.
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Genç kadın artık hem modellik hem de spor eğitmenliği yapıyor.
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Isabel'in hayatındaki tek değişiklik, kariyerinde yaptığı yenilikler değil.
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