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Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 13:10 | Son Güncelleme

Afganistan'da görev yapan ve gazi olan kadın asker Hope Isabel Howard, Instagram'ın yeni gözdesi oldu. Hope Isabel Howard'ın Instagram'da 800 bin takipçisi bulunuyor.

Isabel'in 800 bin takipçisi yalnızca çekici fotoğrafları sebebiyle onu takip etmiyor. Çünkü Isabel çok daha özel bir hikayeye sahip.

Kadın asker sosyal medyayı salladı

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Henüz 5 yaşındayken model olmak isteyen Isabel, yaşı ilerledikçe insanlara yardım edebileceği roller üstlenmek istedi.
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Lise eğitimini bitirdikten sonra ABD Ordusu'na katıldı ve savaş jeti teknisyeni oldu.
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19 yaşında asker olarak Afganistan'a giden Isabel, yanında sürekli olarak M-16 tipi bir tüfek taşıyordu.
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Isabel, Afganistan'da geçirdiği günleri hayatının hem en iyi hem de en kötü tecrübelerini yaşadığı zamanlar olarak anlatıyor.
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Orduda 6 yıl görev yapan Isabel, çocukluk rüyasını gerçeğe dönüştürmeye karar verdi ve modellik kariyerine başladı.
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Genç kadın artık hem modellik hem de spor eğitmenliği yapıyor.
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Isabel'in hayatındaki tek değişiklik, kariyerinde yaptığı yenilikler değil.
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