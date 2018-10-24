Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Isabel'in 800 bin takipçisi yalnızca çekici fotoğrafları sebebiyle onu takip etmiyor. Çünkü Isabel çok daha özel bir hikayeye sahip.

Kadın asker sosyal medyayı salladı

1 / 9 Henüz 5 yaşındayken model olmak isteyen Isabel, yaşı ilerledikçe insanlara yardım edebileceği roller üstlenmek istedi.

2 / 9 Lise eğitimini bitirdikten sonra ABD Ordusu'na katıldı ve savaş jeti teknisyeni oldu.

3 / 9 19 yaşında asker olarak Afganistan'a giden Isabel, yanında sürekli olarak M-16 tipi bir tüfek taşıyordu.

4 / 9 Isabel, Afganistan'da geçirdiği günleri hayatının hem en iyi hem de en kötü tecrübelerini yaşadığı zamanlar olarak anlatıyor.

5 / 9 Orduda 6 yıl görev yapan Isabel, çocukluk rüyasını gerçeğe dönüştürmeye karar verdi ve modellik kariyerine başladı.

6 / 9 Genç kadın artık hem modellik hem de spor eğitmenliği yapıyor.

7 / 9 Isabel'in hayatındaki tek değişiklik, kariyerinde yaptığı yenilikler değil.

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