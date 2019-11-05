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Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:17 | Son Güncelleme

İç güvenliğin temel taşlarından jandarma teşkilatında görev alacak kadın astsubay adaylarının Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezindeki gerçeği aratmayan uygulamalı eğitim süreci göz dolduruyor - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Takım Komutanı Teğmen Özlem Gören: - "Bu eğitimleri bütün astsubay adayları cinsiyet ayrımı olmaksızın almaktadırlar" - "Kırsalda, köyde icra edilen kolluk görevlerinin dışında çalınan ilk kapı yine jandarmadır. Eksi 24 derecede, 2 bin 200 metre yükseklikte jandarmanın yolu gözlenir" - "Memleketin en ücra köşesinde görev yapan jandarmalarımız devletin gözü, kulağı, eli ve ayağı olarak mazlumların umudu, zalimlerin, hainlerin ve düşmanın korkulu rüyasıdır"

KIRŞEHİR (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Yurt içinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma teşkilatının kahraman birer neferi olarak görev yapmayı arzulayan kadın astsubay adayları, Kırşehir'deki Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezinde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinde intibak ve temel eğitim aşamalarını başarıyla tamamlayan geleceğin kadın jandarmaları, Kaman ilçesindeki eğitim merkezinde gerçeği aratmayan uygulamalı eğitimleri ile göz dolduruyor.

Gece gündüz fark etmeden her türlü arazi şartlarına uyum sağlayabilecek şekilde eğitilen kadın astsubay adayları, tabanca ve uzun namlulu silahlarla atış, yakın dövüş teknikleri, intikal ve tatbikat gibi zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

Aralarında annelerin de bulunduğu astsubay adayları, erkek meslektaşları kadar başarılı atışları ve kullandıkları dövüş teknikleriyle suçlulara korku salıyor.

Astsubay adayları, bazı eğitimler öncesinde komutanları tarafından adeta süslenir gibi yüzleri boyanarak arazideki operasyonlarda kamuflaj tekniklerini de öğreniyor.

Terör ve kaçakçılık olayları gibi birçok alanda görev yapacak adaylar, cinsiyet ayrımı olmaksızın erkek meslektaşlarının aldığı tüm eğitimleri büyük bir gayretle aşama aşama tamamlıyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde görevli Takım Komutanı Teğmen Özlem Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'deki eğitimlerini tamamlayan astsubay adaylarının, farklı illerde alacakları terörle mücadele ve staj eğitimlerini de bitirerek görevlerinin başına geçmek için sabırsızlandıklarını söyledi.

- "Devletin halkını kucakladığı şefkatli kolu"

Kadın astsubay adaylarının eğitimlerini başarıyla sürdürdüğünü belirten Gören, şunları kaydetti:

"Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim ve öğretim gören kursiyerler bu dönemde Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezinde tek er muharebe, mekanik nişancılık ve atış eğitimi olmak üzere birer hafta süreyle doğa ve arazi şartlarında eğitim görmektedirler. Bu eğitimleri bütün astsubay adayları cinsiyet ayrımı olmaksızın almaktadırlar. Burada eğitimlerini başarıyla tamamlayan astsubay adaylarımız, bir sonraki safhada akademik eğitimlerine devam edeceklerdir."

Gören, memleketin her yerinde görev yaptıklarını vurgulayarak, jandarmanın "devletin halkını kucakladığı şefkatli kolu" olduğunu kaydetti.

"Kırsalda, köyde icra edilen kolluk görevlilerinin dışında çalınan ilk kapı yine jandarmadır." diyen Gören, şöyle konuştu:

"Eksi 24 derecede, 2 bin 200 metre yükseklikte jandarmanın yolu gözlenir. Memleketin en ücra köşesinde görev yapan jandarmalarımız devletin gözü, kulağı, eli ve ayağı olarak mazlumların umudu, zalimlerin, hainlerin ve düşmanın korkulu rüyasıdır. Merkez ya da taşra aşkla korunur, emniyet, asayiş jandarmadan sorulur."

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Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezi Jandarma Kadın astsubay adayları Teğmen Özlem Gören

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