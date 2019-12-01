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Kadın astsubaylar atları anne şefkati ile yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nde atlar kadın astsubaylar tarafından özenle yetiştiriliyor.Atlı Jandarma Birlik Komutanlığı tarafından Nevşehir At Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) yetiştirilen atlar asayiş eğitimlerini tamamlamasının ardından Türkiye’nin birçok ilinde görev yapmak üzere gönderiliyor.

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nde atlar kadın astsubaylar tarafından özenle yetiştiriliyor.
Atlı Jandarma Birlik Komutanlığı tarafından Nevşehir At Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) yetiştirilen atlar asayiş eğitimlerini tamamlamasının ardından Türkiye’nin birçok ilinde görev yapmak üzere gönderiliyor. JAKEM Komutanlığında görevli atlar icra edilecek görevlerde karşılaşabilecekleri ses, ışık, duman, su, tünel ve benzeri eğitimlere tabi tutuluyor.
Atlı Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Anıl Sözeyataroğlu, asayiş eğitimlerine tabi tutulan atların 13 farklı parkurda eğitildiğini söyledi. Sözeyataroğlu, “Atlar yaradılışı gereği ürkek bir hayvan olduğu için icra edilen görevler esnasında sıkça karşılaşabilecekleri ses, ışık, duman, su, tünel ve benzeri engellere karşı duyarsızlaştırmak maksadıyla sosyalizasyon eğitimi kapsamında asayiş eğitimi de verilmektedir. Eğitimlerini tamamlayan atlar özellikle yaz dönemlerinde turizmin yoğun olduğu bölgelerde emniyet ve asayişi sağlamakla görevlendirilir. Ayrıca milli mücadelenin verildiği Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Afyon, Muş illerinde kutlama ve anma törenlerinde görevlendirilmekteyiz” dedi.

“Kadın astsubaylar atları anne şefkati ile eğitiyor”
Atlı Jandarma Birliği Komutanlığında görevli olan kadın astsubayların atlara anne şefkati ile yaklaştığını ve atlar ile bir bağ oluşturduklarını ifade eden Jandarma Üstçavuş Hatice Özbek, "Atlar ile aramızda duygusal bir bağ oluşuyor. Duygusal bir bağ oluştuktan sonra da at sizin ses tonunuzdan ya da hareketlerinizden anlıyor ve yapması gereken şeyleri de ona göre yapıyor. Ya da herhangi bir şeyden ürktüğü için doğaları gereği ürkek canlılar olduğu için o an sizin ses tonunuzdan hemen sakinleşebiliyor. Atlar sevildiklerini anlıyor. Zaten gözlerinin içine baktığınızda o hissi alabiliyorsunuz” dedi.

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