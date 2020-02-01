HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadın astsubaylar depremzede çocukları yalnız bırakmıyor

Kadın astsubaylar depremzede çocukları yalnız bırakmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 12:51 | Son Güncelleme

Kadın astsubaylar depremzede çocukları yalnız bırakmıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, depremden etkilenen ve çadırkentte kalan çocukların çeşitli etkinliklerle güzel zaman geçirmelerini sağlıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından jandarma personeli de depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Jandarma personeli özellikle geleceğin teminatı olan çocuklarla yakından ilgileniyor.

Çadırlarda kalan miniklerle oyun oynayan kadın astsubaylar, çocukların deprem etkisinden kurtulmaları için onlarla birebir ilgileniyor. Çocuklarla güzel zaman geçiren kadın astsubaylar, onlara çeşitli oyuncaklar hediye ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve Elazığ Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu koordinesiyle Kültürpark'taki çadırkentte kurulan tiyatro sahnesinde, çeşitli oyunlar sergileniyor, Karagöz Hacivat gösterisi yapılıyor.

Açıklamada, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü hizmete kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklamaBakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul Valiliği duyurdu! Silivri depreminde ağır hasar olan 8 okul yıkılacak

Silivri depreminde ağır hasar olan 8 okul yıkılacak

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgını hakkında açıklama

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

Çalışırken çığ altında kalan kişinin 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

Acı haber 9 saat sonra geldi... Çığ altından çıkarıldı

İstanbul’da gün batımı kartpostallık görüntüler!

İstanbul’da kartpostallık görüntüler!

Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.