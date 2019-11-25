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Kadın astsubaylar trafo binasına grafiti yaparak şiddete dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

Kadın astsubaylar trafo binasına grafiti yaparak şiddete dikkat çekti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir grup kadın astsubay, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında trafo binasına grafiti yaptı.

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti yürüten Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

"Trafolar Konuşuyor Projesi" çerçevesinde, atıl durumdaki trafoları sosyal farkındalığa açan şirket, İl Jandarma Komutanlığının iş birliğiyle yeni bir projeye imza attı. 7 kadın astsubayın aralarında bulunduğu grup tarafından İnegöl'de belirlenen trafoya grafiti sanatıyla "Kadına Şiddete Dur De" yazısı işlendi.

Grafitiyi tamamlayan kadın astsubaylar daha sonra hep birlikte bu yazıyı seslendirdi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Albay Güney Yücedağ ve UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, trafonun yanına gelerek "Kadına şiddete hayır" mesajı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Jandarma kadına şiddete hayır

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