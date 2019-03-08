Kadın astsubaylardan Malezyalı kadın turistlere '8 Mart' sürprizi

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, yol kontrol ve uygulama noktasında, tur otobüsünü durdurarak kenti ziyarete gelen Malezyalı kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Düzenlenen tur ile Ankara'yı ziyarete gelen bir grup Malezyalı turistin bulunduğu tur otobüsü, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubayların görev yaptığı Kahramankazan Yol Kontrol ve Uygulama Noktası'nda durduruldu. Kadın astsubaylar, Malezyalı turist kadınlara otobüs içerisinde çiçek dağıtıp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı. Yapılan karşılama ve kutlama nedeniyle büyük mutluluk duyan Malezyalı turistler fotoğraf çektirdi ve teşekür etti.

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