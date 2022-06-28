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  4. Kadın avukatın çığlıkları yeri göğü inletti! Trafik magandası dehşeti kamerada

Kadın avukatın çığlıkları yeri göğü inletti! Trafik magandası dehşeti kamerada

28.06.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan avukat Zaide Büşra Güngör trafikte dehşeti yaşadı. Kırmızı ışıkta kadın sürücüyü sıkıştıran şahıs, avukat Güngör'ü aracından indirip üzerine yürümeye başladı. O anları kameraya alan genç kadın, maganda tarafından darbedilirken, 'imdat' diye bağırdı. Güngör'ün çığlıkları kameraya yansırken, avukatın elindeki telefonu vurarak düşüren şahıs, telefonu almaya çalıştı.

Antalya'daki trafik magandası, kadın avukata dehşeti yaşattı. İddiaya göre kırmızı ışıkta duraklayan Avukat Zaide Büşra Güngör'ün aracının üzerine bir maganda aracını kırdı. Aracıyla sıkıştırdığı genç avukatı aracından indiren şahıs,bir anda kadının üzerine yürümeye başladı.

KADIN SÜRÜCÜ, TRAFİK MAGANDASI TARAFINDAN DARRBEDİLDİ

Bu anları kayıt altına almak isteyen Göngör, maganda tarafından darbedildi.

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TELEFONUNU ALMAYA ÇALIŞTI

Avukatın elindeki telefonu vurarak düşüren şahıs, telefonu almaya çalıştı.

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"İMDAT" ÇIĞLIĞINA VATANDAŞ YETİŞTİ

Yaşanan tartışmada 'İmdat' çığlıkları atan avukatın yardımına vatandaşlar koştu.

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MAGANDA SERBEST BIRAKILDI

Telefon, magandanın elinden zorla alınırken, Avukat Güngör, elindeki görüntülerle polis merkezine şikâyette bulundu.

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İfadesi alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya kadına şiddet
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