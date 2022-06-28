Kadın avukatın çığlıkları yeri göğü inletti! Trafik magandası dehşeti kamerada

Antalya'daki trafik magandası, kadın avukata dehşeti yaşattı. İddiaya göre kırmızı ışıkta duraklayan Avukat Zaide Büşra Güngör'ün aracının üzerine bir maganda aracını kırdı. Aracıyla sıkıştırdığı genç avukatı aracından indiren şahıs,bir anda kadının üzerine yürümeye başladı.
Bu anları kayıt altına almak isteyen Göngör, maganda tarafından darbedildi.
Avukatın elindeki telefonu vurarak düşüren şahıs, telefonu almaya çalıştı.
Yaşanan tartışmada 'İmdat' çığlıkları atan avukatın yardımına vatandaşlar koştu.
Telefon, magandanın elinden zorla alınırken, Avukat Güngör, elindeki görüntülerle polis merkezine şikâyette bulundu.
İfadesi alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.
(İHA)
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