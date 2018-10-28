HABER

Kadın ayakkabılarından heykel yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:21 | Son Güncelleme

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde görevli Azerbaycanlı öğretim görevlisi İsmayıl Hüseynov (51), kullanılmayan kadın ayakkabılarını sanat eserine dönüştürüyor.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde görevli Azerbaycanlı öğretim görevlisi İsmayıl Hüseynov (51), kullanılmayan kadın ayakkabılarını sanat eserine dönüştürüyor. 20 yıldan beri sanat yaşamını Kayseri'de sürdüren, Türkiye'de ilk ve tek ayakkabı heykel sanatçısı Hüseynov, "Çalışmalarımız sonrası Ankara ve Kayseri'de sergiler açtım. Ayakkabıdan heykel yapan dünyada 4-5 kişi var. Türkiye'de bu işle yalnızca ben uğraşıyorum" dedi. Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü'nden mezun olarak 20 yıl önce ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak göreve başlayan İsmayıl Hüseynov (51), kadınların günlük hayatta kullandığı, çanta, ayakkabı, eldiven ve cüzdan gibi aksesuarlarını sanat eserine dönüştürüyor. Kayseri ve Ankara'da hakiki deri ayakkabılardan yaparak, ürettiği, 'Mekan ve endüstriyel' temalı 2 sergi açan Hüseynov, yıllardır farklı tarzda çalışmalar denediğini belirterek, "Eğitmen görevimizin yanında sanatçı tarafımız da var. Herkes kendine göre tarz oluşturuyor. Yıllardır farklı tarzları denedim. Sürrealist olarak çalıştım. Almış olduğum klasik eğitimi çalışmalarımda deneyerek, yeni eserler ortaya çıkarıyorum" dedi. 'MAHALLEDE BULUNAN KUNDURACIDAN ETKİLENDİM' Azerbaycan'da yaşadığı mahallede bulunan bir kunduracıdan etkilenerek, çalışmalarına başladığını da ifade eden İsmayıl Hüseynov, " 2015 yılında ayakkabı üzerine çalışmaya başladım. Hazır nesneden yola çıktım. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama, çocukken mahallede bulunan bir kunduracıdan etkilendiğimi söyleyebilirim.Hep bir köşeden meraklı gözerle kunduracıyı izlerdim. 'Tabanını nasıl yapıştırıyor? Ayakkabıyı nasıl dikiyor?' diye merak ederdim. Ayakkabının biçiminden etkilendim. Bir kaç denememi başarılı buldum ve seri oluşturdum. Bir anda bu işe başladım. Ayakkabıyı heykele dönüştüren dünyada sadece 4-5 kişi var. Türkiye'de ise, bu işle uğraşan ilk ve tek kişiyim" şeklinde konuştu. 'HER MEKANA İLK ÖNCE AYAKKABIMIZ TEMAS EDER' Günlük hayatta 2 farklı temasın önemli olduğunu ve bunlardan birinin de ayakkabı ile yapıldığını kaydeden öğretim görevlisi Hüseynov, "2 sergi açtım ismi 'mekanlar'. Neden mekanlar ismini verdiğimi soruyorlar. Onlara bulunduğumuz her mekanda, gittiğimiz her yeni bir yerde 2 türlü temasımız olduğunu anlatıyorum. Birincisi görsel temas, ikincisi de çıplak ayakla gezmediğimiz için ayakkabı teması oluyor. Her girdiğimiz mekana ilk önce ayakkabımız basar. Böyle bir seri gelişti. Bu akıma böylelikle kendimi kaptırdım" ifadelerine yer verdi. 'ERKEK AYAKKABISI DENEMEDİM' Bugüne kadar hiç erkek ayakkabısı heykeli yapmadığını da ifade eden heykel sanatçısı Hüseynov, "Klasik akademik eğitimi aldım ve bu alanda kendini geliştirdim. Çevredeki insanlar değişik tepkiler verdi. Artık sponsorlarım çoğaldı. Çevredeki inanlar ayakkabı bağışı yapmaya başladı. Kadınlar çalışmalarımda ayakkabılarının kullanılması için atölyeme ayakkabı getiriyor. Özel bir ayakkabı seçimi yapmıyorum. Gerçek deri ayakkabı kullanmayı tercih ediyorum. Bugüne kadar hiç erkek ayakkabısı denemedim. Erkeklerden de ayakkabısını getirip çalışma yapmamı isteyen olmadı" diye konuştu. 'AYAKKABININ PAHALI OLMASI YA DA MODELİ ÖNEMLİ DEĞİL' Çalışmalarında ayakkabının modeli ya da pahalı olup olmamasının umurunda olmadığını da sözlerine ekleyen İsmayıl Hüseynov, " Günümüzde heykelin görsel sanatlara göre bir farkı var. Heykelde her gördüğümüz somut nesne bir malzemedir. Her malzeme heykele dönüşebilir. Bazıları, 'Bu ne biçim demode çirkin ayakkabı?' diyor. Onlara 'Bu bir ayakkabı değil, ayakkabı olmaktan çoktan çıktı, artık sanat eseri' diyorum. Eğer, biçimi hoşuma gittiyse ayakkabının çok pahalı ya da modelli olmasına bakmıyorum. Umurumda olmuyor. Sadece kadın ayakkabısını kullanmıyorum. Kadın çantası, eldiven ve cüzdan da çalışmalarımda yer alıyor. Bundan sonraki süreçte artık başka obje ve nesneleri denemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyorTSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor
İki bacağını kaybeden ve dolandırılan Canan artık yürüyorİki bacağını kaybeden ve dolandırılan Canan artık yürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

Sakarya'da büyük yangın! Fabrikadan dumanlar yükseliyor

Sakarya'da büyük yangın! Fabrikadan dumanlar yükseliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.