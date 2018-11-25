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Kadın ayakkabılarıyla şiddete tepki gösterdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:45 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'da, Süleymanpaşa Kadın Platformu üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde şiddete uğrayan kadınları simgelediğini belirttikleri ayakkabıları yol ortasına dizdi.

Kadın ayakkabılarıyla şiddete tepki gösterdiler

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, Süleymanpaşa Kadın Platformu üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde şiddete uğrayan kadınları simgelediğini belirttikleri ayakkabıları yol ortasına dizdi. Mor balonlar uçuran platform üyeleri, kadına şiddete tepki gösterdi.
Süleymanpaşa Kadın Platformu üyeleri, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda toplandı. 'Kadına yönelik şiddete hayır, itaat etmedik, etmeyeceğiz' yazılı pankart açan kadınlar, ellerinde şiddete uğrayan kadınların fotoğraflarının olduğu dövizleri taşıdı. Yaklaşık 150 kadının bir araya geldiği meydanda, şiddete uğrayan kadınları simgelediği belirtilen 80 çift kadın ayakkabısı yola dizildi. Grup adına, platform üyesi Filiz Çetin açıklama yaptı. Kadınların huzurlu ve güvenli yaşayabileceği dünya istediklerini belirten Çetin, "Kadınlar, dünyanın dört bir yanında her türlü olumsuzluğa karşı dayanışma halinde olup, seslerini yükseltiyorlar. Biz kadınlar huzur içerisinde, güvenle yaşayabilecek bir dünya istiyoruz. Şiddet, ne biçimde olursa olsun kadınların hayatına korku ve güvensizlik sokmakta; temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellemektedir. Kadına şiddet son bulsun artık. Ataerkil, kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlikler, ayrımcılıklar derinleşerek devam etmektedir. Böylesi gerçekliğin yaşandığı bugün, biz kadınlar, ataerkil kapitalizme ve yarattığı şiddetin her türlüsüne karşı bir kez daha meydanlardayız" dedi.
Kadınlar, basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde havaya mor balonlar bıraktı.

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Kadın ayakkabılarıyla şiddete tepki gösterdilerKadın ayakkabılarıyla şiddete tepki gösterdilerKadın ayakkabılarıyla şiddete tepki gösterdilerKadın ayakkabılarıyla şiddete tepki gösterdiler

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