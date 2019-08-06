HABER

Kadın Azmağı, doğal akvaryum gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesinin turistik Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı'; su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balık ve kaplumbağaları ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Ula ilçesinin turistik Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı'; su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balık ve kaplumbağaları ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Yerli- yabancı turistlerin akın ettiği, Gökova Körfezi'ne dökülen azmakta kişi başı 12,5 TL'ye tekne turu yapılıyor. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı', tekne gezileriyle cazibe merkezi oldu. Akyaka’nın yanı başından, ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan 'Kadın Azmağı', doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balık ve kaplumbağaları, su üzerinde süzülen ördekleri ilgi çekiyor. 1200 metre uzunluğunda, doğal akvaryum görünümündeki 'Kadın Azmağı'nda, teknelerle 35 dakikalık tur yapılıyor. Bunun için yetişkinler 12,5 TL öderken, 0- 5 yaş grubundaki çocuklardan ücret alınmıyor. Azmakta, yılda yaklaşık 500 binin üzerinde yerli- yabancı turist geziyor. Gökova Körfezi'nde denizden içeri doğru 2 kilometre uzunluğundaki doğa harikası azmağı teknelerle gezen turistler, değişik bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor. Birbirlerine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan 'Kadın Azmağı', ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan birçok yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde ise sazlıkların oluşturduğu tüneller bulunuyor. Denize yakın olmasına rağmen berrak, derin ve yüksek debili akan derede yetişen tatlı su bitkilerinin boyları ise 4- 5 metreyi buluyor. 'Kadın Azmağı'nda tur düzenlenen teknede kaptanlık yapan Salih Ateş (40), "Azmağın uzunluğu 2 kilometre. Burada kefal, levrek, alabalık, yılan balığı ve aynalı sazan yaşıyor. Tekne turlarımız ilgi çekiyor" dedi.

Eşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdiEşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdi
Karadeniz'deki iklim değişikliği eylem planı için harekete geçiliyorKaradeniz'deki iklim değişikliği eylem planı için harekete geçiliyor
'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

G.Saray anlaşmayı açıkladı

G.Saray anlaşmayı açıkladı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Artık tam anlamıyla resmi! Krizde yeni gelişme!

Artık tam anlamıyla resmi! Krizde yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da minibüs sürücüsü dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

Rize'de heyelan! Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

Rize'de heyelan gölet oluşturdu!

Kuzey Irak'a operasyon! 7 terörist öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Günlük burç yorumları 6 Ağustos Salı - Ay, Plüton ve Merkür ile sert temasta!

Ay, Plüton ve Merkür ile sert temasta!

Son dakika İzmir'de FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

İzmir'de sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

İzmir'de sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.