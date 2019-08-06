Kadın Azmağı, doğal akvaryum gibi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Ula ilçesinin turistik Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı'; su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balık ve kaplumbağaları ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Yerli- yabancı turistlerin akın ettiği, Gökova Körfezi'ne dökülen azmakta kişi başı 12,5 TL'ye tekne turu yapılıyor. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı', tekne gezileriyle cazibe merkezi oldu. Akyaka’nın yanı başından, ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan 'Kadın Azmağı', doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balık ve kaplumbağaları, su üzerinde süzülen ördekleri ilgi çekiyor. 1200 metre uzunluğunda, doğal akvaryum görünümündeki 'Kadın Azmağı'nda, teknelerle 35 dakikalık tur yapılıyor. Bunun için yetişkinler 12,5 TL öderken, 0- 5 yaş grubundaki çocuklardan ücret alınmıyor. Azmakta, yılda yaklaşık 500 binin üzerinde yerli- yabancı turist geziyor. Gökova Körfezi'nde denizden içeri doğru 2 kilometre uzunluğundaki doğa harikası azmağı teknelerle gezen turistler, değişik bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor. Birbirlerine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan 'Kadın Azmağı', ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan birçok yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde ise sazlıkların oluşturduğu tüneller bulunuyor. Denize yakın olmasına rağmen berrak, derin ve yüksek debili akan derede yetişen tatlı su bitkilerinin boyları ise 4- 5 metreyi buluyor. 'Kadın Azmağı'nda tur düzenlenen teknede kaptanlık yapan Salih Ateş (40), "Azmağın uzunluğu 2 kilometre. Burada kefal, levrek, alabalık, yılan balığı ve aynalı sazan yaşıyor. Tekne turlarımız ilgi çekiyor" dedi.

