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  4. Kadın banka müdürüne sokak ortasında dehşeti yaşatan saldırganın cezası belli oldu

Kadın banka müdürüne sokak ortasında dehşeti yaşatan saldırganın cezası belli oldu

24.11.2020 17:34 | Son Güncelleme:
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Kuşadası’nda banka müdürü kadına yumruk atıp, tacizde bulunduğu öne sürülen şahıs 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kuşadası’nda banka müdürü kadına yumruk atıp, tacizde bulunduğu öne sürülen şahıs 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Banka müdürünün avukatı, "Kararı İstinaf Mahkemesi’ne götüreceğiz. Çünkü kasten yaralama suçundan verilen 2 yıl 4 aylık cezayı az bulduk" dedi.
Kuşadası’ndaki bir bankada müdür olarak çalışan Pelin Yarmacı, 27 Mayıs Çarşamba günü iş yerine gitmek için park ettiği otomobilinden indikten sonra cinsel taciz suçundan sabıkalı Serdar Günay’ın saldırısına uğradı. Yarmacı’yı darp edip, taciz ettiği öne sürülen Günay, içinde kişisel eşyaları bulunan çantasını gasp edip kaçtı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği belirlenen Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Günay hakkında, ’Kasten yaralama ve yağma’ ile ’cinsel taciz’ suçlarından dava açıldı. Yapılan araştırmada Serdar Günay’ın benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Söke 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Serdar Günay ilk kez getirildi. Günay savunmasında, "Saldırı anında kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Pelin Yarmacı, kendini savunmak isteyince benim de uyguladığım şiddetin seviyesi arttı. Mahkemeden beraatime karar verip, tahliyemin yapılmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Serdar Günay’ı ’yağma ve nitelikli yağma’ suçundan 6 yıl, ’cinsel taciz’ suçundan 4 yıl, ’kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

"Karara itiraz edeceğiz"
Karar duruşmasından sonra bir açıklama yapan Pelin Yarmacı’nın avukatı Ezgi Tezcan Yaşar, "Mahkeme heyeti toplamda 12 yıl 4 ay gibi bir cezaya hükmetti. Suçlunun tahliye edilmemesi müvekkilimi bir nebze olsun rahatlattı. Kararı İstinaf Mahkemesi’ne götüreceğiz. Çünkü kasten yaralama suçundan verilen 2 yıl 4 aylık cezayı az bulduk. En büyük temennimiz cezanın caydırıcı olması. Bugünlerde her sabah uyandığımızda kadına şiddet, cinsel saldırı ve cinayet haberleri ile karşılaşıyoruz. Umarım Pelin’in başına gelenler son olur" dedi.

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