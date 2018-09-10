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Kadın başkan, Türkkuşu'nu anmak için paraşütle uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 21:08 | Son Güncelleme

Türkkuşu Uçuş Okulu'nun ilk müdürü Abdurrahman Türkkuşu'nu anmak için parasailingle uçan AK Parti Marmaris Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır, Türkkuşu Uçuş Okulu'nun ilk müdürü Abdurrahman Türkkuşu'nu anmak için parasalingle uçtu.

Marmaris Körfezi'nde parasailing ile uçuş yapan Bozkır, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini açtı.

Bozkır'ın uçuşunu, İlçe Başkanı Osman Ülgen, yönetim kurulu üyeleri ve partililer de izledi.

Uçuş öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır, Türkkuşu'nu anmak ve Türk kadınının neler yapabileceğini, cesaretini göstermek için etkinliği düzenlediğini söyledi.

Başkan Bozkır, "10 Eylül 1935'te ilk uçuşunu gerçekleştiren Abdurrahman Türkkuşu'nun, Türk paraşütçülüğüne vermiş olduğu değeri tekrardan yad etmek üzere bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Türk kadının yerde ve gökte her yerde olduğunu göstermek için paraşütle uçacağım. Saygı ve rahmetle hepsini anıyoruz." ifadesini kullandı.

Bozkır açıklamanın ardından parasaling teknesiyle yaklaşık 20 dakika paraşütle uçuş gerçekleştirdi.

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