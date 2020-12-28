'Kadın bedeni obje değildir' dedi, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu

Kadın vücudu gerek pazarlama stratejisi, gerekse ilgi çekmek için pek çok alanda kullanılıyor. Reklam, tanıtım, fuar… Hemen her sektörde bir ürünü öne çıkarmak için kadın bedenin metalaştırılması, hem tüketicide bıraktığı algı nedeniyle hem de ahlaki boyutta tartışılıyor. Kadıköy'deki bir kuyumcu, bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için harekete geçti ve sektörde bir ilki gerçekleştirdi. Ürünlerini tanıtmak için kadın vücudunu kullanmak yerine, alışılmışın dışında bir şey yaptı ve erkek bir model tercih etti. Projenin yaratıcısı olan ve yaklaşık 10 yıldır kuyumculuk sektöründe satış danışmanı olarak çalışan 31 yaşındaki Soner Yaman, takıları kendisi taktı ve objektiflere poz verdi. Bu kez model erkek, deklanşöre basan ise kadın fotoğraf sanatçısı Fehime Dönmez oldu. Fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıklarında ise, kısa sürede çok sayıda yorum aldılar.

"HER ŞEYİN REKLAMINDA ARTIK KADIN BEDENİ GÖRMEYE BAŞLADIK"

Bu fikrin nasıl ortaya çıktığını anlatan Soner Yaman, şunları söyledi:

"Bu fikir günlük hayattan çıktı. İlgili, ilgisiz her şeyin reklamında artık kadın bedeni görmeye başladık. Kadınların bedenlerinin metalaştırıldığını gördük. Bu çok rahatsız edici bir durum. Sadece kadınlar için değil, erkekler için de rahatsız edici aslında. Kadınlar, kendi mesleki başarıları ile anılmalı diye düşünüyorum. Birçok seminere, fuara katılıyoruz. Burada sektörle ilgisi olan, olmayan birçok kadın gördük. Örneğin bir otomotiv fuarına gittiğimiz zaman, şık giyimli ve güzel kadınlar görüyoruz. Bu güzel bir şey ama o kadınlar neden orada? Otomobil hakkında bilgileri yok, bazıları dilimizi bile bilmiyor. Sadece bedenleri için onların orada olması çok yanlış. Bu hem kadınlara hem erkeklere, tüm insanlığa yapılmış ciddi bir saldırıdır"