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Kadın Belediye Başkan Yardımcısı rehin alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı saldırgan tarafından rehin alındı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Gemlik’te daha önceden suç kaydı bulunan Sinan B. saat 16.00 sıralarında silahla imar ve inşaat işlerinden sorumlu Zeynep Serintürk’ün odasına girerek silahla rehin aldı. Durumdan haberi olan CHP’li Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kapıyı kırarak içeri girdiğinde zanlıyı etkisiz hale getirdi. Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler de zanlıyı kısa sürede gözaltına aldılar.
Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalaşan 3 çalışan için ambulans çağrıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, zanlının belediye binasına silahla nasıl girdiği, amacının ne olduğu ise araştırılıyor.

Gemlik Belediyesi'nde hareketli dakikalar!

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