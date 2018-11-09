"Kadın çalışan sayısı yüzde 24,5'den 34,5'e yükseldi"

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "Türkiye'de 2008'de yüzde 24,5 olan kadın çalışan sayısı 2018'de yüzde 34,5'e yükseldi. Avrupa seviyeleri olan yüzde 60'a çıkması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Kamu-Sen binasında Hak-İş Konfederasyonu tarafından "Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi" toplantısı düzenlendi. Hak-İş Kadın Komitesi tarafından burada, toplumsal cinsiyet ayrımının en aza indirgenmesi, kadınların meslek hayatında daha fazla yer almasının sağlanması ve sendikanın önemi anlatıldı.

Hak-İş Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hak-İş'in 670 bin üyesiyle Türkiye'nin en etkin konfederasyonlardan birisi olduğunu, 22 sendikanın Hak-İş'e bağlı olarak faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de projenin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edildiğini, eğitim kapsamında toplumsal cinsiyet, çalışma şartlarında kadın hakları, çalışma yaşamındaki yeri, iş-aile yaşamının uyumlaştırılması gibi konuları ele aldıklarını söyledi.