Kadın çalışanlara sendikal faaliyet çağrısı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadın çalışanlardan sendikacılığa adım atmalarını isteyerek, "Siz, 'Beni keşfedin' derseniz, zor keşfedilirsiniz, çünkü keşfedilmeyi bekleyen çok insan var. Bekleyenlerden sıra size gelmez. Zorlayacaksınız, mücadele edeceksiniz ve kendinizi geliştireceksiniz." dedi.

Arslan, Öz İplik-İş Sendikasının "Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İstihdamının Artırılması Projesi"nin bir otelde düzenlenen kapanış toplantısına katıldı.

Sendikaların hayata geçirdiği projeleri önemsediğini ifade eden Arslan, sendikal hayatta kadını öne çıkartan projeleri daha fazla değerli bulduğunu söyledi.

Hak-İş'te kadın üye ve kadın sendikacı sayısını artırmak için son yıllarda büyük bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Arslan, bu konuda önemli bir seviye ulaştıklarını vurguladı.

Genel Başkanlığını yaptığı Hizmet-İş Sendikasının 70 bin civarında kadın üyesi bulunduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Bu, gerçekten büyük bir güç. Bu gücü yeterince harekete geçirmek konusunda hala eksiklerimiz var. Kadın emekçilerimiz, kadın komitesinin faaliyetleri kapsamında kermes ve yemek düzenlemeyi sendikal faaliyet olarak nitelendiriyor. Artık bunları geçtik, projeler yapacağız. Kadın istihdamının artırılması konusunda hükümete yol göstereceğiz. Kadınların yaşadığı zorlukları birebir tespit edip bunlarla mücadele edeceğiz, iş yerlerinde bu konuyu öne çıkartacağız. Bu da yetmiyor, bunları kadın sendikacılar eliyle yürütmeye çalışacağız. Bunun için sendikalarımızın ve komitelerimizin daha çok inisiyatif alması gerekiyor. Siz sendikacılık konusunda bir adım atarsanız, ben sendikamızın beş adım atacağını düşünüyorum. Ama siz, 'Beni keşfedin' derseniz, zor keşfedilirsiniz çünkü keşfedilmeyi bekleyen çok insan var. Bekleyenlerden sıra size gelmez. Zorlayacaksınız, mücadele edeceksiniz ve kendinizi geliştireceksiniz."