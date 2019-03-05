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Kadın çalışanlara sendikal faaliyet çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 22:22 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Siz sendikacılık konusunda bir adım atarsanız, ben sendikamızın beş adım atacağını düşünüyorum. Ama siz, 'beni keşfedin' derseniz zor keşfedilirsiniz çünkü keşfedilmeyi bekleyen çok insan var. Bekleyenlerden sıra size gelmez. Zorlayacaksınız, mücadele edeceksiniz ve kendinizi geliştireceksiniz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadın çalışanlardan sendikacılığa adım atmalarını isteyerek, "Siz, 'Beni keşfedin' derseniz, zor keşfedilirsiniz, çünkü keşfedilmeyi bekleyen çok insan var. Bekleyenlerden sıra size gelmez. Zorlayacaksınız, mücadele edeceksiniz ve kendinizi geliştireceksiniz." dedi.

Arslan, Öz İplik-İş Sendikasının "Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İstihdamının Artırılması Projesi"nin bir otelde düzenlenen kapanış toplantısına katıldı.

Sendikaların hayata geçirdiği projeleri önemsediğini ifade eden Arslan, sendikal hayatta kadını öne çıkartan projeleri daha fazla değerli bulduğunu söyledi.

Hak-İş'te kadın üye ve kadın sendikacı sayısını artırmak için son yıllarda büyük bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Arslan, bu konuda önemli bir seviye ulaştıklarını vurguladı.

Genel Başkanlığını yaptığı Hizmet-İş Sendikasının 70 bin civarında kadın üyesi bulunduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Bu, gerçekten büyük bir güç. Bu gücü yeterince harekete geçirmek konusunda hala eksiklerimiz var. Kadın emekçilerimiz, kadın komitesinin faaliyetleri kapsamında kermes ve yemek düzenlemeyi sendikal faaliyet olarak nitelendiriyor. Artık bunları geçtik, projeler yapacağız. Kadın istihdamının artırılması konusunda hükümete yol göstereceğiz. Kadınların yaşadığı zorlukları birebir tespit edip bunlarla mücadele edeceğiz, iş yerlerinde bu konuyu öne çıkartacağız. Bu da yetmiyor, bunları kadın sendikacılar eliyle yürütmeye çalışacağız. Bunun için sendikalarımızın ve komitelerimizin daha çok inisiyatif alması gerekiyor. Siz sendikacılık konusunda bir adım atarsanız, ben sendikamızın beş adım atacağını düşünüyorum. Ama siz, 'Beni keşfedin' derseniz, zor keşfedilirsiniz çünkü keşfedilmeyi bekleyen çok insan var. Bekleyenlerden sıra size gelmez. Zorlayacaksınız, mücadele edeceksiniz ve kendinizi geliştireceksiniz."

- "Kadının çalışmasını engelleyen bazı sorunlar güncelliğini koruyor"

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay da kadınların çalışma hayatında çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Kadınlar, hem çalışma hayatının içerisinde hem de çalışma hayatına girerken ciddi engellerle karşı karşıya. Bu olumsuz etkenler sendikalardaki kadın örgütlenmesini de önemli oranda etkiliyor." ifadesini kullandı.

Kadın çalışanların desteğiyle sendikaların daha da güçleneceğine inandıklarını vurgulayan Ay, sendikaların büyümesinin ve sendikal yapının geleceğinin kadın çalışanların varlığı ve desteğiyle mümkün olduğuna değindi.

Hayata geçirdikleri "Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İstihdamının Artırılması Projesi"nin çalışma hayatında ve sendikal camiada farkındalık oluşturduğuna dikkati çeken Ay, şöyle konuştu:

"Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için önemli teşvik ve düzenlemeler hayata geçirildi. Ancak kadının çalışmasını engelleyen veya istihdamda kalmasını zorlaştıran bazı sorunlar güncelliğini koruyor. Bu sorunların başında, kadın-erkek eşitsizliğine dayalı toplum algısı, eğitim, iş yerlerindeki ayrımcı uygulamalar, çalışma-sosyal hayat dengesinin sağlanamadığı iş ortamı geliyor. Biz de bu güncel sorunların ortadan kaldırılması için çeşitli faaliyetler gerçekleştirip, projeler uyguluyoruz. Tokat'ta yürüttüğümüz bu projemiz de bunlardan biri. Projemizle, Tokat'ta düşük refah seviyesine sahip 15-29 yaş arasında 50 işsiz kadına İŞKUR desteği ile eğitim verdik. Verilen eğitimler işletmelerin bildirdiği ihtiyaçlara göre, yenilikçi alanlardan seçildi. Böylece istihdam kolaylaştırıldı."

Projenin kapanış toplantısına, Norveç Büyükelçiliği Kıdemli Danışmanı Timur Saydan ve Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi üyeleri katıldı.

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Öz İplik-İş Sendikası

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