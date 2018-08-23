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"Kadın çalışanların yoğun olduğu illerde yeni kreşler açmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 12:24 | Son Güncelleme

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç: - "Kadın çalışanların yoğun olduğu il ve ilçelerde belediyeler yeni kreşler açmalı ve bu vesileyle kadınların çalışma hayatındaki etkinliği artırılmalı"

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, "Kadın çalışanların yoğun olduğu il ve ilçelerde belediyeler yeni kreşler açmalı ve bu vesileyle kadınların çalışma hayatındaki etkinliği artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İnanç, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin 100 günlük eylem planında çalışma hayatıyla ilgili önemli hususların bulunduğunu belirtti.

Buna rağmen çalışan anneler açısından kreş sorununun tam anlamıyla çözülemediğini vurgulayan İnanç, şunları kaydetti:

"Kadınların istihdama katılmasının önündeki engeller kaldırılmalı. Kadın çalışanların yoğun olduğu il ve ilçelerde belediyeler yeni kreşler açmalı ve bu vesileyle kadınların çalışma hayatındaki etkinliği artırılmalı. Ayrıca kreşlerin açılması çocuklarımızın eğitim hayatı içinde çok önemli. Böylelikle geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı yarına daha iyi hazırlamış oluruz."

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Anahtar Kelimeler:
kreş Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç

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