Kadın cam kapının içinden geçti

Rusya'da St. Petersburg yakınlarındaki bir metro istasyonunda yürüyen kadın önündeki cam kapıyı fark etmeyince olanlar oldu. Cam kapıyı tuzla buz edip camın içindne geçen kadının o anları güvenlik kameraları tarafından kayda geçti.
Başında aşağı yağan cam parçalarının vücuduna saplanmaması için hareket edemeyen kadının yardımına güvenlik görevlisi koştu. Görevli, kadını camların arasından uzaklaştırdı.
Verilen bilgilere göre kadının ayağına yapışan cam parçaları olduğu ve bunların çıkarılması için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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