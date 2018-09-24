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Kadın cam kapının içinden geçti

İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2018 11:18 | Son Güncelleme

Rusya'da bir metro istasyonunda yürüyen kadın cam kapıyı fark etmeyince büyük bir tehlike atlattı. Kadının çarpmasıyla tuzla buz olan cam kapı kadının üzerine yağdı. Yaşanan o anlar istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Rusya'da St. Petersburg yakınlarındaki bir metro istasyonunda yürüyen kadın önündeki cam kapıyı fark etmeyince olanlar oldu. Cam kapıyı tuzla buz edip camın içindne geçen kadının o anları güvenlik kameraları tarafından kayda geçti.

Başında aşağı yağan cam parçalarının vücuduna saplanmaması için hareket edemeyen kadının yardımına güvenlik görevlisi koştu. Görevli, kadını camların arasından uzaklaştırdı.

Verilen bilgilere göre kadının ayağına yapışan cam parçaları olduğu ve bunların çıkarılması için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya cam kapı

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