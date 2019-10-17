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Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 13:27 | Son Güncelleme

Erzurum’da ismi belirlenemeyen kişi veya kişiler, silahla vurulan bir kadının cesedini hastane önüne bırakıp kaçtı.Edinilen bilgilere göre, Horasan ilçesinde sabah 07.30 sıralarında meydana gelen olayda ismi belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından G.K.

Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar

Erzurum’da ismi belirlenemeyen kişi veya kişiler, silahla vurulan bir kadının cesedini hastane önüne bırakıp kaçtı.
Edinilen bilgilere göre, Horasan ilçesinde sabah 07.30 sıralarında meydana gelen olayda ismi belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından G.K. isimli bir kadına ait cesedi Horasan Devlet Hastanesi acil giriş kapısı önüne bırakıldı. Hastane doktorlarının yaptığı ilk incelemede G.K.’nın silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis cesedin bırakıldığı aracın ve şahısların peşine düştü.

Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar

Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar

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