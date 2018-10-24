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Kadın çete liderini yüzündeki ben izi ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

ADANA’da çok sayıda suç kaydı nedeniyle 30 yıl, 7 ay hapis cezasıyla aranan ‘Hanımağa’ lakaplı örgüt lideri Gülşah Demir, kahveci kılığına giren polis memuru tarafından burnunun altındaki ben izinden tanınarak yakalandı.

ADANA,(DHA) ADANA’da çok sayıda suç kaydı nedeniyle 30 yıl, 7 ay hapis cezasıyla aranan ‘Hanımağa’ lakaplı örgüt lideri Gülşah Demir, kahveci kılığına giren polis memuru tarafından burnunun altındaki ben izinden tanınarak yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlama amacıyla yağma, cebir, tehdit ve hile yaparak kişi hürriyetinden yoksun bırakma, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde yaralama, insan ticareti, tefecilik, bir kişiyi fuhşa teşvik etmek, fuhşa aracılık ve yer temin etmek, zorla fuhuş yaptırmak suçlarından suçlarından 30 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası alan ‘Hanımağa’ lakaplı Gülşah Demir’in, Seyhan ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi’nde bir evde yaşadığını tespit etti. Elit seviyesi yüksek vatandaşların yaşaması nedeniyle Kurtuluş Mahallesi’nde oturmayı tercih ettiği ve burada polis tarafından aranmayacağını düşündüğü belirlenen Gülşah Demir’i yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri kılıktan kılığa girdi. Çevredeki bir işletmede kahveci kılığına giren bir polis memuru, burnundaki ben izi nedeniyle tanıdığı Gülşah Demir’i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı.

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