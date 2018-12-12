Kadın cezaevi inşaatından bakır çalan 3 kişi yakalandı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da inşaatı devam eden kadın açık ceza infaz kurumundan 4 bin TL değerinde bakır kablo çalan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Harput Jandarma Karakolu ekiplerine, Kuyumcular Sitesi bölgesinde bakır kablolar üzerindeki plastiklerin 3 kişi tarafından alındığı ihbarı yapıldı. Hemen harekete geçen jandarma, şüphelileri gözaltına aldı. Jandarma karakoluna getirilen 3 şüphelinin ifadelerinde, bakır kabloların Sivrice ilçesinde yapımı süren kadın açık ceza infaz kurumu inşaatından çaldıklarını itiraf ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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