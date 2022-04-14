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Hiç erkek yokken hamile kaldılar! Trans kadınlar için ameliyat şartı kaldırılınca...

14.04.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New Jersey eyaletindeki kadınlara özgü cezaevinde mahkûmlar hamile kaldı. 800'den fazla kadının bulunduğu cezaevinde kadınların nasıl hamile kaldığının arkasında hukuki bir karar var. Dikkat çeken olay, eyalette 2021'de yürürlüğe giren transseksüellere ilişkin karara dayanıyor.

Hiç erkek yokken hamile kaldılar! Trans kadınlar için ameliyat şartı kaldırılınca...

New Jersey eyaletinde tek bir kadın cezaevi bulunuyor: Edna Mahan Islahevi. Burada hapis cezası çeken 800'i aşkın kadın bulunuyor. Mahkûmlardan ikisi, aynı cezaevindeki trans bir mahkûmla cinsel ilişkiye girdikten sonra hamile kaldı.

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Ceza İnfaz Kurumu'nun NJ.com'a verdiği bildirdiğine göre, kimliği açıklanmayan mahkûmlar, "hapis yatan başka bir kişiyle rızaya dayalı cinsel ilişkiye girdikten sonra" Edna Mahan Islahevi'nde hamile kaldılar.

AMELİYAT ŞARTI KALDIRILDI

New Jersey'de 2021'de mahkûmların tercih ettikleri cinsiyet kimliğine göre barındırılmasına izin veren bir karar verildi.

Karar, 18 ay boyunca erkek cezaevlerinde yaşamaya zorlanan bir kadının açtığı insan hakları davasından kaynaklanan bir anlaşmanın parçasıydı.

Trans kadınların Jersey Islahevi'nde barınmak için cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmeleri gerekmiyor ve 27'si trans kadın olmak üzere 800'den fazla mahkûm bulunuyor.

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cezaevi
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