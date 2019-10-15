"Kadın çiftçiler tarımsal faaliyetin belkemiği"

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadın çiftçilerin tarımsal faaliyetlerin bel kemiği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadın çiftçilerimizin ülke tarımına ve ekonomisine getirdiği katma değer şüphesiz çok büyük. Dolayısıyla onları bir gün değil her gün hatırlamalı ve özverili çalışmalarını takdir etmeliyiz. Emeğin son derece yoğun olduğu, meşakkatli ancak bir o kadar da saygın bir meslek olan çiftçilikle uğraşan kadınlar, tarım sektörünü tüm güçleriyle sırtlıyor. Biz de TürkTraktör olarak, çiftçi kadınların bu emeklerinin karşılığını azami düzeyde almalarına destek olmak üzere onlarla sık sık bir araya geliyoruz. Onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini öğreniyor, bu çerçevede farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızda tarımda modern ve doğru tekniklerin uygulanması, mekanizasyon kullanımı, ürün ekonomisi gibi konulara öncelik veriyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda bu çerçevede hayata geçirdiğimiz ‘Filizlerin Mucizeleri’ projemiz ile tarım ve otomotiv alanlarında kadınlarımızı cesaretlendiren önemli adımlar attık. Projenin tarımsal üretim ayağında kooperatifçilik, girişimcilik, toplumsal cinsiyet eşitliği, tarımda mekanizasyon ve iş sağlığı ile güvenliği, iyi tarım uygulamaları gibi ana eğitim konuları başta olmak üzere kadın çiftçilerimizi destekledik."