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  4. Kadın çiftçilerin üzerine yıldırım düştü: 2’si ağır 4 yaralı

Kadın çiftçilerin üzerine yıldırım düştü: 2’si ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 17:21 | Son Güncelleme

Bigadiç’in kırsal Çekirdekli Mahallesi’nde tarlada çalışan 4 kadın çiftçinin üzerine yıldırım düştü.

Bigadiç’in kırsal Çekirdekli Mahallesi’nde tarlada çalışan 4 kadın çiftçinin üzerine yıldırım düştü. Bigadiç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çiftçilerden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çiftçiler yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Olay, saat 15.20 civarlarında Bigadiç’e 10 kilometre uzaklıktaki Çekirdekli Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlada çalışan Feride A., Suzan A., Yasemin D. ve Nermin S.’nin üzerine yıldırım düştü. Sağlık birimlerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler üzerlerine yıldırım düşen yaralıları Bigadiç Devlet Hastanesi’ne götürdü. 2’si ağır yaralı oldukları öğrenilen çiftçi kadınlar yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kırsal alanda üzerlerine yıldırım düşen yaralıların hastaneye ulaşmasıyla birlikte Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaralıların durumu ile ilgili yakından ilgilendi.

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