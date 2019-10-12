"Kadın çiftçiliğinin artırılması ters göçü başlatacak"

SEVAL OCAK ADIYAMAN - AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, tarımın daha da güçlenmesinin kadın eliyle gerçekleşeceğini belirterek, "Kadın çiftçiliğinin artırılması ters göçü başlatacaktır. Gıda ve tarım, gelecekte en çok ihtiyaç duyabileceğimiz alanlar. Bu alanları kaybetmeden aktif hale getirmemiz de kadınlar sayesinde olacak." dedi.

Gözgeç, AA muhabirine kadın çiftçilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Önceki yasama döneminde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Alt Komisyonu kurulduğunu hatırlatan Gözgeç, bu alt komisyonun yerinde incelemeler yaparak çalışmalarını tamamladığını ve bir rapor hazırladığını belirtti.

Raporda, kırsalda kadınların sağlık ve eğitim sorunlarının bulunduğunu ayrıca kooperatifleşmenin yetersiz olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Gözgeç, kadınların istihdamına yönelik önemli tespitlerin de rapora girdiğini aktardı.

Gözgeç, "Kadınların işgücüne katılım oranında son 10 yılda yüzde 70 artış olmuş. 2004 yılından beri de düzenli bir artış kaydetmişiz ama AB ülkeleriyle karşılaştırdığımızda bu oran yine de düşük." diye konuştu.