Kadın cinayeti davasında tanık: Maktul bana 'Abla başıma bir şey gelirse bunları anlatırsın' dedi

Esenyurt'ta 13 Haziran 2019 tarihinde dini nikâhlı eşi Elif Özde Uzun'u ellerini iple bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü ve 3 gün boyunca cesedi maktulün 7 yaşındaki kızı S.T.'nin de bulunduğu evde sakladığı iddiasıyla yargılanan Erhan Taslı'nın davası görüldü. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Erhan Taslı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Dilek Kartal, maktul ile sanığın komşusu olduğunu, maktulün eşiyle sıkıntı yaşadığını kendisine anlattığını dile getirdi.

"ODADA KOKU VE SİNEKLER VARDI"

Maktul Uzun ile en son görüştükleri zaman yaşadıklarını anlatan tanık Kartal, “Maktul, eşinin kendisine tokat attığını söyledi. Elif bana 'Abla başıma bir şey gelirse bunları anlatırsın' dedi. Kardeşi Elif'e ulaşamayınca beni aradı, bende evine gittim. Elif'in kızı kapıyı açtı, ona 'Annen nerede' diye sordum. Kız bana 'Annem içeride uyuyor' dedi. Elimden tuttu, beni yatak odasına götürdü, kapı kilitliydi, kapıyı açtı. Elif içerideydi. 'Elif' diye seslendim. Odada koku ve sinekler vardı." dedi.