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Kadın cinayeti sanığına 25 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Vardal, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

İddia makamı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar ederek "kasten öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası istediği Vardal'ın, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Bahriye Üngeç'in ölümüne ilişkin pişman olduğunu dile getiren Vardal, "Resmi nikahım olmamasına rağmen Bahriye'ye 425 bin lira değerinde daire satın aldım. 10 bin lira için onu öldürmedim. Allah'a çok şükür içim rahat. Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı Vardal'ın duruşmalardaki iyi hali ve olaydan duyduğu pişmanlığını da dikkate alarak bu cezayı 25 yıla indirerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

İzmir'de, Murat Vardal, birlikte yaşadığı 32 yaşındaki Bahriye Üngeç'le 23 Eylül 2017'de alacak meselesi nedeniyle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Vardal, Üngeç'i silahla vurmuştu. Üngeç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olaydan sonra kaçan Vardal, Menderes ilçesi Ürkmez Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak tutuklanmıştı.

Vardal hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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