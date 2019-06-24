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Kadın cinayetine “iyi hal ve pişmanlık” indirimi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

İzmir’de birlikte yaşadığı kadını silahla sırtından vurarak öldüren adama pişmanlık ve iyi hal indirimleri uygulayan mahkeme heyeti, sanığa verdiği müebbet hapis cezasını 25 yıl hapis cezasına indirdi.İzmir’de birlikte işlettikleri markette çıkan tartışmada, birlikte yaşadığı 32 yaşındaki Bahriye Üngeç’i tabancayla sırtından vurularak öldüren 34 yaşındaki Murat Vardal’ın yargılandığı davada karar çıktı.İzmir 4.

İzmir’de birlikte yaşadığı kadını silahla sırtından vurarak öldüren adama pişmanlık ve iyi hal indirimleri uygulayan mahkeme heyeti, sanığa verdiği müebbet hapis cezasını 25 yıl hapis cezasına indirdi.
İzmir’de birlikte işlettikleri markette çıkan tartışmada, birlikte yaşadığı 32 yaşındaki Bahriye Üngeç’i tabancayla sırtından vurularak öldüren 34 yaşındaki Murat Vardal’ın yargılandığı davada karar çıktı.
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Vardal ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar ederek “kasten öldürme” suçundan hakkında müebbet hapis cezası istediği Vardal’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Bahriye Üngeç’in ölümüne neden olduğu için pişman olduğunu söyleyen Murat Vardal, “Resmi nikahım olmamasına rağmen Bahriye’ye 425 bin lira değerinde daire satın aldım. 10 bin lira için onu öldürmedim. Allah’a çok şükür içim rahat. Takdir mahkemenindir” dedi.
Mahkeme heyeti, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı Vardal’ın duruşmalardaki iyi hali ve olaydan duyduğu pişmanlığını da dikkate alarak bu cezayı 25 yıla indirerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay
23 Eylül 2017’de İzmir’in Konak ilçesinde, birlikte işlettikleri markette çıkan tartışmada, 32 yaşındaki Bahriye Üngeç’i tabancayla sırtından vurularak öldüren 34 yaşındaki Murat Vardal, saklandığı Menderes’te yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Vardal tutuklandı.

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