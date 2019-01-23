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Kadın cinayetine "müebbet hapis" cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 15:24 | Son Güncelleme

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını barışma isteğini geri çevirdiği için bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis cezası verildi

Antalya'da kendisiyle barışmak istemeyen birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Reşit Atmaca, maktul Sevgi Aslan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık, Aslan ile barışmak için buluştuğunu, öldürme kastının olmadığını savundu.

Elindeki bıçağı kadının fark etmesi üzerine kendisine verdiğini anlatan Atmaca, "Bıçağı küfür ederek bana doğru savurmaya başladı. Kıyafetlerim yırtıldı. 'Seninle işim bitti, seni aldattım' deyince kendimi kaybettim. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığa "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın pişmanlığı dolayısıyla cezayı müebbet hapis cezasına çeviren heyet, iyi hal indirimi uygulamadı.

Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndaki parkta 8 Haziran 2018'de Reşit Atmaca, barışma isteğini geri çeviren, birlikte yaşadığı Sevgi Aslan'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Yakalanan Atmaca hakkında, barışma isteğini geri çeviren Aslan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği belirlenmişti.

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