Kadın cinayetinin 4 zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Fatih’te Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova isimli kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü saat 04.30 sıralarında, Akhmedova’nın Fatih İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evde öldürülmesine ilişkin üçü Afganistan, biri Türk vatandaşı 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Ekipler Nader T. (21), İbrahim S. (18), Yunus H. ve zanlılara yardım ve yataklık ettiği iddia edilen Türk vatandaşı Mücahit B’yi. (31), Bursa'da gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

