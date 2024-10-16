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Kadın cinayetleri ile ilgili skandal yorumu tepki çekmişti! Latif Aydemir, AK Parti'den istifa etti

16.10.2024 08:09
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İzmir Bayraklı Belediyesi Meclis toplantısında "Öldürenler kadar ölenler de suçludur" diyen AKP Meclis Üyesi Latif Aydemir partisinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı. Aydemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtıldığını belirterek AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Kadın cinayetleri ile ilgili skandal yorumu tepki çekmişti! Latif Aydemir, AK Parti'den istifa etti

Tepki çeken sözler sonrasında AK Parti’den istifa etti! İzmir Bayraklı Belediyesi Meclis toplantısında AK Parti Meclis Üyesi Latif Aydemir'in kadın cinayetleriyle ilgili "Öldürenler kadar ölenler de suçludur" sözleri büyük tepki çekmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Latif Aydemir, konuşmasının çarpıtıldığını ve kendisine zarar verilmesinin amaçlandığını savundu.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Kadına şiddete karşı önlemleri de içeren 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un mağduriyetler yarattığını öne süren Aydemir, "Üç kızımla birlikte üyesi olduğum parti, dernek ve yardım kuruluşlarıyla kadının toplumsal hayatta var olması ve yüceltilmesi adına mücadele ettim. Yıllar süren bu mücadelemin, çarpıtılan sözlerim nedeniyle zarar görmesinden dolayı derin üzüntü içindeyim. Mecliste sarf ettiğim sözlerin amacı dışında basına servis edilerek toplumda yanlış bir algı yaratılmıştır. Konuşmamda asıl vurgulamak istediğim husus, şiddet ve cinayet olaylarının önlenmesi adına ölüm ve ölüme sebebiyet veren olguların ve zihniyetin irdelenmesi gerektiğiydi. Kadınları tenzih ederek yaptığım konuşmada asıl dikkat çekmek istediğim, 6284 sayılı yasanın yanlış uygulanması sonucu oluşan mağduriyetlerdi. Yanlış anlaşılan cümlemden dolayı kamuoyundan özür diler, bu vesileyle 2002 yılından beri her kademesinde görev aldığım Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, partimin zarar görmemesi adına istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim." dedi.

AK Partili isimden skandal açıklama AK Partili isimden skandal açıklama
Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler söyleyen AK Partili isim disipline sevk edildi: Kesin ihracı isteniyor Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler söyleyen AK Partili isim disipline sevk edildi: Kesin ihracı isteniyor

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
istifa ak parti
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