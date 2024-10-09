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  4. Kadın cinayetleri ona da soruldu... Sibel Can'ın 'benim dışımda hiç kimse güvende değil' açıklamasına kimse anlam veremedi! Sosyal medya ayağa kalktı

Kadın cinayetleri ona da soruldu... Sibel Can'ın 'benim dışımda hiç kimse güvende değil' açıklamasına kimse anlam veremedi! Sosyal medya ayağa kalktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.10.2024 09:16
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Günlerdir kadın cinayetleri, kadına şiddet ve tacizler gündemden düşmüyor. Son olarak 19 yaşındaki katil Semih Çelik tarafından canice katledilerek hayattan koparılan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner tüm ülkeyi yasa boğdu. Kadın cinayetlerine ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi. Kadın cinayetleri hakkındaki fikirleri ünlü şarkıcı Sibel Can'a da soruldu. Ünlü ismin 'benim dışımda hiç kimse güvende değil' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kadın cinayetleri ona da soruldu... Sibel Can'ın 'benim dışımda hiç kimse güvende değil' açıklamasına kimse anlam veremedi! Sosyal medya ayağa kalktı

Kadınlara yönelik tacizler, şiddetler ve cinayetlerin arttığı şu günlerde tüm Türkiye 19 yaşında hayattan koparılan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'e ağlıyor.

Katil Semih Çelik tarafından canice katledilen Ayşenur ve İkbal için tüm Türkiye ayağa kalktı. Son olarak ünlü isimlere kadın cinayetleri hakkındaki görüşleri sorulmaya başladı.

cinayet

Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Sibel Can oldu. Ünlü isme kadın cinayetleri hakkındaki fikirleri sorulunca 'çok acı, çok acı. Söyleyecek bir şey yok' yanıtını verdi.

'BENİM DIŞIMDA HİÇ KİMSE...'

Sibel Can "Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna ise 'Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular... İnşallah her şey iyi olsun, inşallah da demek istemiyorum olmalı. Adalet... Yerini... Bulmalı!' yanıtı verdi.

SİBEL CANN

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Ünlü ismin bu sözleri sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Sibel Can'a sosyal medyada; 'korkunç bir açıklama daha', 'harika bir zengin fakir ayrımı yapmış', 'ne diyeceğinizi şaşırdınız' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

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Sibel Can
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