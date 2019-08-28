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Kadın cinayetleri: Tunceli'de erkeklerden etekli eylem

28.08.2019 09:58 | Son Güncelleme

Tunceli'de bir tiyatro grubunun erkek üyeleri, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için etek giyerek eylem yaptı.

Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ve kadınlara yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla Tunceli'de sıra dışı bir eylem düzenlendi. Kentteki bir tiyatro gurubunun erkek üyeleri etek giyerek eylem düzenledi.

Kentin Seyit Rıza Meydanı'nda bir araya gelen 10 tiyatro oyuncusunun beşi etek giyerek "kadınlara karşı mahçubiyet hissetmelerini" göstermek için dakikalarca hareketsiz durdu. Kadın oyuncular ise etek giyen erkeklerin karşısında tesbih çekerek durdu.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan tiyatro grubu üyelerinden Yılmaz Can Şare, kadına yönelik şiddetin giderek artığını ifade etti. Şare, taleplerinin en acil şekilde önlem alınması olduğunu belirterek, Emine Bulut cinayetinin ülkede erkeğe yüklenmiş olan misyonun kadına şiddeti kendisine hak gördüğünü belirtti.

Tiyatro oyuncusu, "Kadın kız kardeştir, kadın annedir, kadın eştir ve diyoruz ki cennet anaların ayağı altındadır. Biz erkekler bunu diyorsak kadına bu kadar güzel misyonları yüklüyorsak bu durumun karşısında durmalıyız kadına her şart altında sahip çıkmalıyız. Bizim de kız kardeşimiz bir yakınımız öldürülebilir" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırladığı rapora göre, sadece Temmuz ayında Türkiye'de 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Öldürülen kadınların yedisi sokak ortasında cinayete kurban gitti.

DHA,GA/HS

©Deutsche Welle Türkçe

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