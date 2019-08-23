Kadın cinayetleri Türkiye'yi sarstı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre sadece Ağustos ayında 28 kadın öldürüldü.Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut'un dört yıl önce ayrıldığı eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülmesi, kadın cinayetlerini bir kez daha Türkiye'nin gündemine taşıdı. Olayın ardından Baran tutuklanırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Baran'ın en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Başsavcılık ise Bulut cinayeti ile ilgili şüpheli hakkında "canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme" suçundan iddianame hazırladı.

Bulut'un "Ölmek istemiyorum", kızınınsa "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüntüler, özellikle sosyal medyada binlerce kişinin tepkisini topladı. Mor Çatı Vakfı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada kadın düşmanı söylem ve politikaların kadınların hayatına mal olduğuna dikkat çekildi.

DW Türkçe'ye konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ateselim ise sadece Ağustos ayında Türkiye'de 28 kadının öldürüldüğüne dikkat çekti. İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurgulayan Ataselim, sözleşmenin imzalandığı 2011 yılının Türkiye'de kadın cinayetlerinin büyük oranda azaldığı tek yıl olduğunu belirtti. Platform, haftasonu İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu çok sayıda kentte kadınları eyleme çağırdı.