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Kadın cinayetleri yurt dışına uzandı! Çocukları için fedakarlık yapan anne vahşice katledildi: 'Aile de işin içinde'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.10.2024 08:15
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Kahreden haberlerin ardı arkası kesilmiyor! Fransa'da yaşayan Seval Keleş 17 yıllık eşinin şiddetinden kaçmak için İstanbul'a gelse de çocuklarının eğitimi için tekrardan Fransa'ya döndü. Cani koca gelmesi için ısrar ettiği eşini döndükten 1 hafta sonra katletti. Annenin çocukları için yaptığı fedakarlık hayatına mal oldu.

Kadın cinayetleri yurt dışına uzandı! Çocukları için fedakarlık yapan anne vahşice katledildi: 'Aile de işin içinde'

Dur durak bilmeyen kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Üstelik bu kez vahşet yurt dışına taşındı. Fransa'da yaşayan Seval Tuğba Keleş(40), inşaat operatörü olan 17 yıllık kocası Ahmet Keleş ile şiddet ve baskılar nedeniyle geçimsizlik yaşayınca 2021'de Türkiye'ye dönme kararı aldı. Çocukları Mina (8) ve Arda'yı (14) yanına alarak yurda dönen genç kadın İstanbul'a yerleşti. 19 yaşındaki Kerem ise babasıyla kaldı.

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ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN GERİ DÖNDÜ

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, boşanma davası süren Ahmet Keleş, çocukların eğitimi için Seval Tuğba Keleş'i dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Üniversiteyi kazanan Kerem de annesini yanında istiyordu. Baskılara dayanamayan ve çocuklarının eğitim hayatı için dönmeye karar veren genç anne, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Corrèze bölgesindeki Saint-Pantaléon de l'Arche kasabasındaki evine döndü. Ancak çok geçmeden ikili arasında tartışmalar yeniden baş gösterdi.

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FEDAKARLIĞI CANINA MAL OLDU

12 Ekim günü Ahmet Keleş çocuklarını bir akrabasının yanına göndererek Seval Tuğba Keleş ile baş başa kaldı. Öğle saatlerinde karısına saldıran Ahmet Keleş, talihsiz kadını katletti. Cani koca ise Fransız güvenlik güçlerini arayıp karısını döverek öldürdüğünü söyleyerek kendini ihbar etti.

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CANİ TUTUKLANDI

Olay yerine gelen Fransız güvenlik güçleri kadının cansız bedenini mutfakta buldu. Savcı Antoine Billebeaud olayla ilgili soruşturma başlattı. Seval Tuğba Keleş'in cansız bedeni otopsi için hastaneye götürülürken Ahmet Keleş, Limoges Mahkemesi tarafından tutuklandı.

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"BAŞINI DUVARA VURA VURA EZMİŞLER"

Henüz Fransa'ya eşinin yanına döneli 1 hafta olmuşken hayattan koparılan Seval Tuğba Keleş'in ölümü Türkiye'deki ailesini yasa boğdu. Genç kadının ailesi ve avukatları yapılacak otopsinin ardından cenazeyi teslim almak için bekliyor. Kızını kaybetmenin acısıyla yıkılan anne Çiğdem Öztürk, "Yavrumun kimseye zararı yoktu. Başını duvara vura vura ezmişler.

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"AİLEDE İŞİN İÇİNDE"

Kızım Fransa'ya gittikten sonra 6 aydır Türkiye'de olan kayınvalidesi B.K. da gitti. Kayınvalide gittikten bir gün sonra kızım katledildi. Ailenin de olayın içinde olduğunu düşünüyorum. Fransa'da kalan torunlarımı istiyorum. Yavrularım caniye bırakılmasın, onları da öldürürler." dedi. Tuğba'nın büyük yıkım yaşayan babası konuşamazken, kız kardeşi Eda Aslan, ablasının boşanma kararı almadan önce sürekli olarak vücudunda kırık olacak şiddet gördüğünü söyledi.

BİRKAÇ SAAT SONRA...

Eda Aslan, "Oğlu üniversite kazanmıştı. Dayanamayıp gitti. Kardeşimle konuşuyorduk. Bir sıkıntısı yoktu. Ta ki kayınvalidesi oraya gidene kadar. Ondan sonra haber alamadım. Birkaç saat sonra katledildiği öğrendik" diye konuştu.

"SOĞUKKANLILIKLA KATLEDİLDİ"

Aile avukatı Sema Kılıç, "Tuğba çocuklarının geleceği ve eğitimi için gitmeye karar verdiği ülkede bu fedakârlığın bedelini canıyla ödeyeceğinin farkında değildi. Kocası tarafından soğukkanlılıkla katledildi. Çocukları onları ömür boyu koruyacak bir anneden mahrum kaldı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Fransa eğitim
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