Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Türkiye'de 2018 yılının ilk 10 ayında 363 kadın, 'kadına yönelik şiddet' sebebiyle hayatını kaybetti. Bu anlamda her yıl yüzlerce çocuğu annesiz bırakan kadın cinayetlerine, şiddete karşı dikkat çekmek ve yeni cinayetlerin önüne geçmek için Beltaş Beşiktaş Belediyesi A.Ş. tarafından dikkat çekici bir toplumsal farkındalık kampanyası başlatıldı.

Beltaş Beşiktaş Belediyesi A.Ş. Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Akpek öncülüğünde #363Kadın adıyla başlatılan farkındalık projesi ile geçen yıl öldürülen 363 kadının sadece bir rakam değil, hepsinin birer insan olduğuna vurgu yapıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen farkındalık çalışması ile milyonlarca insan bilgilendirilerek bu büyük soruna dikkat çekildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan alınan veriler, ilçedeki binlerce noktada kamuoyuyla paylaşıldı. Otobüs duraklarından iskelelere, billboardlardan raketlere, apartman kapılarından trafik ışıklarına kadar her yere 363 sayısının olduğu afişler yerleştirildi, broşürler dağıtıldı, sosyal medyada filmler yayınlandı.