Kadın cinayetlerine "dijital karanfille" dikkati çekiyorlar

Fırat, "Aynı zamanda topluma bütün bu cinayetlerin bireysel sorumluluğumuz olduğunu, herkese evinin bulunduğu sokakta, işe veya okula giderken kullandığı caddede bir kadın cinayeti işlenmiş olabileceğini, şiddetin çok yakınımızda olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bunun için işlenen cinayetlerin haberlerinin yer aldığı QR kodlu etiketler, cinayetlerin işlendiği sokak ve caddelerde görünür yerlere yapıştırılıyor." dedi.

- "Habercilik eğitimi düzenledik"

Proje için uzun ve titiz bir hazırlık süreci yaşadıklarını aktaran Elifcan Fırat, şöyle devam etti:

"Öncelikle 2018-2019 yıllarında öldürülmüş 735 kadının her birinin cinayet haberlerini topladık, ancak fark edilir derecede şiddetin haberlerle tekrar üretilmesini engellemek ve 'doğru haber' oluşturabilmek amacıyla gazeteci Erhan Karadağ'ın önderliğinde gönüllü ODTÜ öğrencileri ile habercilik atölyesi gerçekleştirip her bir haberi sadece olaya yönelik olacak şekilde yeniden düzenledik ve her biri için bir anıt oluşturup kizbasina.com'a ekledik. Eklenen haberlerin her biri QR kodlara dönüştürülüp etiket haline getirildi ve sonrasında projemizi anlatan video ile Türkiye'nin 81 ilinden gönüllülere çağrı yapmaya başladık. İlk iki günde 500 kişi cevap verdi. Proje sosyal medyada da ünlü isimler tarafından desteklendi."