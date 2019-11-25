Kadın cinayetlerine "dijital karanfille" dikkati çekiyorlar

İSTANBUL (AA) - TANSEL PARLAK - Kız Başına Platformu, kadın cinayetlerinin işlendiği sokak ve caddelere, "dijital karanfil" diye adlandırdıkları içinde konuya ilişkin haberlerin de yer aldığı QR kodlu etiketler bırakarak, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek istiyor. Gönüllülerden oluşan Kız Başına Platformu, Türkiye'de kadına ve çocuklara yönelik nefret söylemini, şiddeti ve tacizi inceleyen bir proje olarak ortaya çıktı. Bu sorunları görünür hale getirerek farkındalık yaratmayı ve mağdurlara yardım yollarını göstermeyi amaçlayan platform, kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla "Dijital Karanfil" projesini geliştirdi. Bu kapsamda öldürülen kadınlara ait haberlerin yer aldığı QR kodlu etiketler, cinayetlerin işlendiği 72 ildeki adreslerde görünür noktalara yerleştiriliyor. Akıllı telefon uygulamalarıyla QR kodlar okutulduğunda, cinayete kurban giden kişilerle ilgili haberler ortaya çıkıyor. Platformun İstanbul Temsilcisi Elifcan Fırat, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, öldürülen kadınlar için Türkiye'de herhangi bir anıt bulunmadığını, bu yüzden öncelikle her bir kadın için bir anıt oluşturmak istediklerini söyledi.

Fırat, "Aynı zamanda topluma bütün bu cinayetlerin bireysel sorumluluğumuz olduğunu, herkese evinin bulunduğu sokakta, işe veya okula giderken kullandığı caddede bir kadın cinayeti işlenmiş olabileceğini, şiddetin çok yakınımızda olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bunun için işlenen cinayetlerin haberlerinin yer aldığı QR kodlu etiketler, cinayetlerin işlendiği sokak ve caddelerde görünür yerlere yapıştırılıyor." dedi. - "Habercilik eğitimi düzenledik" Proje için uzun ve titiz bir hazırlık süreci yaşadıklarını aktaran Elifcan Fırat, şöyle devam etti: "Öncelikle 2018-2019 yıllarında öldürülmüş 735 kadının her birinin cinayet haberlerini topladık, ancak fark edilir derecede şiddetin haberlerle tekrar üretilmesini engellemek ve 'doğru haber' oluşturabilmek amacıyla gazeteci Erhan Karadağ'ın önderliğinde gönüllü ODTÜ öğrencileri ile habercilik atölyesi gerçekleştirip her bir haberi sadece olaya yönelik olacak şekilde yeniden düzenledik ve her biri için bir anıt oluşturup kizbasina.com'a ekledik. Eklenen haberlerin her biri QR kodlara dönüştürülüp etiket haline getirildi ve sonrasında projemizi anlatan video ile Türkiye'nin 81 ilinden gönüllülere çağrı yapmaya başladık. İlk iki günde 500 kişi cevap verdi. Proje sosyal medyada da ünlü isimler tarafından desteklendi."