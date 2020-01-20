Kadın cinayetlerini bitirecek keşif! Samsun'da yapıldı

Devletin mevcut uygulamasında mahkeme kararı ile şüphelilere takılan elektronik kelepçe, yasaklı kişiye yaklaşıldığında polise uyarı gönderiyor. Daha önce ilginç keşifleri bulunan Mustafa Yiğit, cezaevinde yattığı sırada artan kadın cinayetleri haberlerinden etkilenerek, kadına yönelik şiddeti azaltmak için bir keşif yapmayı düşündü. Elektronik kelepçeyi geliştiren Yiğit, ona şok dalga akım verme özelliği ekledi. Mustafa Yiğit’in geliştirdiği sistem ile şüpheli, yasaklı kişiye yaklaşınca elektronik kelepçe elektro şok veriyor. Bu sayede kişi, mağdurun yakına bile yaklaşamıyor. Yeni sistemde istenen mesafe ayarı da yapılabiliyor.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ OLUŞMADAN ENGELLEMEK İSTİYORUZ"

Yaptığı keşifle kadın cinayetlerinin önüne geçmeyi planladığını ifade eden Mustafa Yiğit, keşfinin FM frekanslarıyla çalıştığını ve istenilen mesafeye göre ayarlanabileceğini söyledi. Yiğit, “Elektronik kelepçe zaten uygulanıyor. Biz bu sisteme şok ekleyerek, yasaklı kişilerin diğer kişiye yaklaşmasını önlemek istiyoruz. Böylece hem saldırganın suç işlemesinin önüne geçilecek hem de diğer tarafın zarar görmesi engellenecek” dedi.