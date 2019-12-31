Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 2019'da 474 kadın öldürüldü

Buna göre bu yıl 474 kadın öldürüldü.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2019 yılı raporunu açıkladı. Raporda kadın cinayetlerinin her geçen yıl arttığına dikkat çekildi. 2019 yılında 474 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünün belirtildiği rapora göre, kadın cinayetlerinin 115’i şüpheli ölüm olarak kaydedildi, 218 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. Raporda, kadınların 27’sinin ekonomik bahaneyle, 114’ünün boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldüğüne vurgu yapıldı.

Kadınları kimler öldürdü?

Platformun raporuna göre 2019 yılında öldürülen 474 kadının 152’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. 134'ü evli oldukları erkek, 25’i eskiden evli olduğu erkek, 51’i birlikte olduğu erkek, 8’i eskiden birlikte olduğu erkek, 29’u amcası, eniştesi, evli olduğu erkeğin babası, kardeşinin evli olduğu erkek gibi akrabalık ilişkileriyle bağlı olduğu kişiler, 19’u tanıdık, 15’i babası, 13’ü kardeşi, 25’i oğlu, komşusu, çocuğuyla aynı okulda veli olan kişi gibi tanıdığı kişiler, 3’ü de tanımadığı kişiler tarafından öldürüldü.