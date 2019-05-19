Kadın davulcu, İzmir Marşı ile sahura kaldırdı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde davulculuk yapan bir çocuk annesi Özlem İsar (42), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ramazan manileri yerine, İzmir Marşı okuyarak Datçalılar'ı sahura kaldırdı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümüne özel olarak hazırlanan Özlem İsar, Türk bayrakları ile donatılmış üstü açık ciple Datça'nın tüm cadde ve sokaklarını dolaşıp, İzmir Marşı'nı okudu. İzmir Marşı'nın önemine dikkat çeken İsar, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız tüm ilçemize kutlu olsun. Bugün Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının, kurtuluş mücadelemizin 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu özel günde, Datçalılar'ı İzmir Marşı ile sahura kaldırmak istedim. Bu duyguları tüm Datçalılar'ın yaşamasını istiyorum. Manilerin yanı sıra, İzmir Marşı ile Datçalıları sahura kaldırmak benim için büyük mutluluk oldu" dedi.

