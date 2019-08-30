Kadın denizciler Ege sularında buluşacak

Deniz tutkunu kadınlar, "Dünya Barış Günü"nde, Ege sularında buluşuyor.

Bodrum ilçesinde kadınların oluşturduğu "Tutku mm" ekibi, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları çerçevesinde Yunanlı kadın denizcileri de davet ettikleri "Barışa Yelken" etkinliğinde Ege sularında bir araya geliyor.

Bodrum'dan çıkarak Leros, Kalimnos ve Lipsi adalarını kapsayan 106 deniz millik seyir yapacak kadın denizciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesiyle Ege sularında barış rüzgarları estirecek.

Doğaya, denize, yelkene, barışa tutkun kadınların büyük desteğini kazanan, kendilerine gösterilen büyük ilgiden cesaret ve güç aldıklarını ifade eden "Tutku mm" teknesi kaptanı Neşe Hasipek, beş gün sürecek seyre, kadınlar olarak yelkenle barış çağrısı yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yaklaşık 25 kadın yelkenci, 1 Eylül'de Milta Bodrum Marina Fener'den yola çıkacak.

