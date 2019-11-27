Kadın Destek Uygulaması kapsamında 60 bin personel eğitilecek

Kadına yönelik şiddete karşı hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması programı kapsamında polis merkezi amirliklerinde çalışan 60 bin personele eğitim verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Mehmet Aktaş başkanlığında, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katılımıyla Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Toplantıda terörle mücadelede alınan önleyici tedbirler hakkında bilgi veren Aktaş, terör örgütleriyle mücadelede başarılı bir dönem geçirdiklerini belirterek, 40 yıldır mücadele edilen PKK ile polis bölgesinde yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısında iyi bir noktaya gelindiğini ifade etti.

Aktaş, "Geçen hafta MİT ve sonrasında jandarmanın katılımı ile yürüttüğümüz operasyonları sonuçlandırdık. Yaklaşık 2 ton civarında Şırnak’ta patlayıcı ele geçirildi. Bu kapsamda DHKP-C'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonda da çok sayıda DHKP-C'li terör örgüt mensubu tutuklandı. FETÖ ile ilgili mücadelemiz devam ediyor. Aynı kararlılık ve azimle çalışmalara devam edelim. Bu başarılı çalışmalarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.