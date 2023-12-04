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  4. Kadın dilencinin üzerinden bin 130 TL çıktı

Kadın dilencinin üzerinden bin 130 TL çıktı

04.12.2023 17:16 | Son Güncelleme:
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Düzce’de vatandaşların manevi duygularını sömürerek maddi kazanç elde eden dilenciler, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Bir kadın dilencinin ise üzerinden bin 130 TL çıktı.

Kadın dilencinin üzerinden bin 130 TL çıktı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde denetimlerini sürdürürken sorumluluğu altındaki alanlarda dilencilere operasyon düzenledi.

Sürekli hareket halindeki ekipler, şehir merkezi ve çevresinde belli noktalarda vatandaşların manevi duygularını istismar ederek dilenen bir kadını yakaladı. Zabıta Karakolu’na götürülen kadının üzerinden bin 130 Türk Lirası para çıkarken Kabahatler Kanunu kapsamında şahısa cezai yaptırım uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada vatandaşları huzursuz eden durumlara anında müdahale etmek üzere ekiplerin hazır bulunduğu ve denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci para
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