Kadın dizisi 46. yeni bölüm bu akşam var mı? 8 Ocak Salı Fox TV yayın akışı

Fox TV'nin reyting birincisi dizisi Kadın 45. son bölümüyle 25 Aralık Salı akşamı ekrana geldi. 2019 Ocak ayında ekrana üç hafta ara veren Kadın'ın 46. yeni bölümünde yaşanacaklar merak ediliyor. Kadın son bölümde kafaları karıştıran bir final yaşandı. Nezir'in adamları Bahar ve çocuklarını kaçırmak için harekete geçti. Sarp ise Şirin ve çocuklarını alarak evden kaçırmayı başardı. Ancak Bahar'ın kaçmasının ardından evden silah sesi duyuldu. Apartmandan çıkan saldırganın 'Kadın öldü' sözü 'Bahar'ın annesi Hatice mi öldü?' sorusunu akıllara getirdi.

Kadın 46. yeni bölümünün 22 Ocak Salı akşamı yayınlanması bekleniyor. Fox TV'de ise 8 Ocak Salı akşamı 20.00'de Ayla isimli Türk filmi ekrana gelecek.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fox TV'de Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar’ın başrollerini oynadığı Kadın dizisi 25 Aralık Salı akşamı 45. son bölümüyle ekrana geldi. Kadın'ın son bölümünde kimin öldüğü ise merak konusu oldu. Kadın son bölümde Bahar'ın hayatının tehlikede olduğunu öğrenen Sarp harekete geçti. Bahar'ı ve çocuklarını alarak evden çıkan Sarp'ın karşısına Nezir'in adamları çıktı. Sarp kapıda bekleyen adamın başına silah dayayarak Bahar ve çocuklarla birlikte apartmandan kaçmayı başardı. Ancak Bahar ve Sarp'ın ayrılmasının ardından evden silah sesi duyuldu. Adamlardan birinin 'Kadın öldü' demesi ise kafalarda soru işareti bıraktı.