MAGAZİN

Kadın dizisi final mi yapıyor? Açıklama geldi...

KADIN HABERLERİ  | 13.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisi final mi yapıyor? Soruları Özge Özpirinçi'nin paylaşımından sonra artmaya başladı. Kadın dizisi bitecek mi bitmeyecek mi? Konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Kadın dizisi final mi yapıyor? Açıklama geldi...

Yayınlandığı ilk günden beri hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Kadın final mi yapıyor? Final bölümü ne zaman? soruları şu an sıkça soruluyor ve merak ediliyor. Bunun sebebi de dizide Bahar karakterini canlandıran başrol oyuncusu Özge Özpirinçci'nin paylaşımı oldu. Instagram hikayesinde "Final okuduğumda ben! Ben böyle final görmedim arkadaş! Hemen 22. bölümü istiyorum" yazınca diziseverlerin aklına 'final mi yapıyor?'sorularını getirdi.

KADIN FİNAL Mİ YAPIYOR? ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ AÇIKLADI

Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek şu açıklamayı yaptı: Benim storyler yanlış anlaşılmış. Dizimiz final yapmıyor. Ben sadece 21. bölüm finalinden bahsediyordum. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece her salı sizlerle olmaya devam edeceğiz" notunu paylaşarak son noktayı koydu.

KADIN DİZİSİ GELECEK SEZON FİNAL YAPABİLİR İDDİALARI

Fox TV'nin Disney grubuna satılması birçok yapımın sona ermesine ve yakında da daha birçok yapımın final iddiası ile karşı karşıya kalmasına neden oldu. Fox ekranlarında yayınlanan yapımların bu satış nedeni ile finale gideceği söylense de Kadın dizisinde durum çok daha farklı. Kadın dizisi hakkında ortaya çıkan final iddialarının asıl sebebi dizinin orijinal yapımı olan "Woman" dizisi. Türkiye uyarlaması "Kadın" ismi ile yayınlanan dizinin Japonya yapımı "Woman" gerçekte yalnızca 11 bölüm olarak yayınlanmış. Bu durumda Kadın dizisinin de hikayenin tükenmesi ve yahut senaryonun kısırlaşması nedeniyle final yapması bekleniyor.

KADIN DİZİSİ KONUSU

“Kadın”, hayatın içinde iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları fakirliğin ve yaşam mücadelesinin içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarına kendini siper ederek korumayı başaran bir annenin, Bahar’ın öyküsü. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybeder ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp’la tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve iki çocuğun ardından beklenmedik şekilde hayatını kaybeden Sarp, Bahar’ın geçmişe borcu ve bağlantısı olmuştur. Onun anıları, onunla yaşadıklarını her gün yeniden yaşamakta ve kalbini başka birine kapatmıştır. Ancak onu sekiz yaşında terk eden annesinin ve ailesinin hayatına yeniden girişi, taşınmak zorunda olduğu yeni mahallesi onun önünde beklenmedik kapılar açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir gerçeklikle ekrana taşıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın dizisi final mi yapıyor

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

İlginizi Çekebilir

Kadın dizisinde Ahu Yağtu sürprizi

Kadın dizisinde Ahu Yağtu sürprizi

Kadın dizisine sürpriz transfer!

Kadın dizisine sürpriz transfer!

'Kadın' dizisinde 'helal olsun' dedirten detay!

'Kadın' dizisinde 'helal olsun' dedirten detay!

Sütün bilinmeyen faydaları

Sütün bilinmeyen faydaları

Hamile kalmayı kolaylaştırmanın yolları

Hamile kalmayı kolaylaştırmanın yolları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın dizisinde Ahu Yağtu sürprizi

Kadın dizisinde Ahu Yağtu sürprizi

Kadın 8. Bölüm fragmanı! Doruk kaçırılıyor

Kadın 8. Bölüm fragmanı! Doruk kaçırılıyor

Kadın 6. Bölüm fragmanı! Hatice yolun sonuna mı geliyor?

Kadın 6. Bölüm fragmanı! Hatice yolun sonuna mı geliyor?

Kadın dizisine sürpriz transfer!

Kadın dizisine sürpriz transfer!

'Kadın' dizisinde 'helal olsun' dedirten detay!

'Kadın' dizisinde 'helal olsun' dedirten detay!

Kadın dizisi 5. bölüm fragmanı

Kadın dizisi 5. bölüm fragmanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.