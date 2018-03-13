Kadın dizisi final mi yapıyor? Açıklama geldi...

Yayınlandığı ilk günden beri hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Kadın final mi yapıyor? Final bölümü ne zaman? soruları şu an sıkça soruluyor ve merak ediliyor. Bunun sebebi de dizide Bahar karakterini canlandıran başrol oyuncusu Özge Özpirinçci'nin paylaşımı oldu. Instagram hikayesinde "Final okuduğumda ben! Ben böyle final görmedim arkadaş! Hemen 22. bölümü istiyorum" yazınca diziseverlerin aklına 'final mi yapıyor?'sorularını getirdi.

KADIN FİNAL Mİ YAPIYOR? ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ AÇIKLADI

Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek şu açıklamayı yaptı: Benim storyler yanlış anlaşılmış. Dizimiz final yapmıyor. Ben sadece 21. bölüm finalinden bahsediyordum. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece her salı sizlerle olmaya devam edeceğiz" notunu paylaşarak son noktayı koydu.

KADIN DİZİSİ GELECEK SEZON FİNAL YAPABİLİR İDDİALARI

Fox TV'nin Disney grubuna satılması birçok yapımın sona ermesine ve yakında da daha birçok yapımın final iddiası ile karşı karşıya kalmasına neden oldu. Fox ekranlarında yayınlanan yapımların bu satış nedeni ile finale gideceği söylense de Kadın dizisinde durum çok daha farklı. Kadın dizisi hakkında ortaya çıkan final iddialarının asıl sebebi dizinin orijinal yapımı olan "Woman" dizisi. Türkiye uyarlaması "Kadın" ismi ile yayınlanan dizinin Japonya yapımı "Woman" gerçekte yalnızca 11 bölüm olarak yayınlanmış. Bu durumda Kadın dizisinin de hikayenin tükenmesi ve yahut senaryonun kısırlaşması nedeniyle final yapması bekleniyor.