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Kadın dizisinde Arif'ten Bahar'a Sarp resti! Bahar kimi seçecek? Kadın 59. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.04.2019 02:00 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 59. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kadın yeni bölümde Bahar ve Arif arasında büyük bir yüzleşme yaşanıyor. Arif, Bahar'a bir kez daha aşkını ilan ediyor. Ancak Bahar'ın Sarp'la aynı evde kalmasından duyduğu rahatsızlığı söylüyor ve Bahar'dan bir seçim yapmasını istiyor. Peki Kadın'da Bahar ne yapacak? Arif'i mi yoksa Sarp'ı mı seçecek? İşte Kadın 59. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın 23 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın dizisinde Sarp'ın Bahar'la birlikte aynı evde kaldığını öğrenen Arif yıkılıyor. Bahar'la konuşan Arif'in "Bana açık açık söylesene ben senin neyinim? Öylesine biri miyim? Ben seni seviyorum, bildiğim aşığım ben sana. Arkadaş, dost olarak görmüyorum. Ama kocanla aynı evde yaşayım 'Seni merak ediyorum' diyerek bu kapıdan girmek yok" sözleri dikkat çekiyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın'ın son bölümünde Nezir'in serbest bıraktığı Bahar ve Sarp evlerine gitti. Ancak Sarp evde Şirin'in sözlü tacizleri nedeniyle zor günler yaşadı. Cezaevinden çıkan Arif ise soluğu Bahar'ın yanında aldı. Bahar ve Arif zor günlerin ardından duygusal bir kavuşma yaşadı. Sarp ve Arif ise aynı anda okuldan Bahar'ın çocuklarını almaya gitti. Okul önünde karşılaşan ikili arasında gergin anlar yaşandı.

Hapisten kurtulan Arif bir an önce Bahar'ın yanına gitmek ister. Kısmet ise Arif'in bu heyecanını hisseder ve bu konuda abisine yardımcı olur. Yaşadığı zor günlerden sonra Bahar'a kavuşan Arif'e onu görmek çok iyi gelir. Olanlardan habersiz, her şeyin yavaş yavaş düzeldiğini düşünmektedir. Ceyda'nın Bahar'a olan tavrına anlam veremeyen Hatice ise Ceyda'ya büyük bir rest çeker. Bir anne olarak artık çocuklarının üzülmesini ve birilerinin onları üzmesini istememektedir. Nezir'in onları neden serbest bıraktığına anlam veremeyen Sarp, hayatına artık Sarp Çeşmeli olarak devam edebilecektir.

Hatice, Şirin'in Emre ile birlikte değiştiğini düşünse de Enver buna asla inanmaz. Emre, Şirin'i gerçekten değiştirmiş olabilir mi? Yoksa Şirin, Sarp'ı gördükten sonra eski takıntılı günlere geri dönecek mi?

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