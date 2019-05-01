MAGAZİN

Kadın dizisinde Arif ve Bahar'ın duygusal sahnesi! Kadın 60. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 01.05.2019 02:21 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 60. son bölümüyle ekrana geldi. Kadın'ın son bölümünde Pırıl, Şirin'in Sarp ile çektiği fotoğrafları intikam almak için Bahar'a gönderdi. Ancak Suat ise fotoğrafları Bahar görmeden sildirmeye çalıştı. Diğer yandan ise Sarp ile Bahar arasında yeniden aşk rüzgarları esmeye başladı. Sevdiği kadın Bahar'ın yeniden eski kocasına dönmesini hazmedemeyen Arif ise Bahar defterini kapattı. İşte Kadın dizisi 60. son bölümde yaşananlar.

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrollerinde oynadığı Kadın son bölümü ile 30 Nisan Salı akşamı FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 60. son bölümde, Bahar ve çocuklar evlerine dönüyor. Sarp, Arif yüzünden bu dönüşü onaylamıyor ama Arif konusunun kapandığını öğrenince rahatlıyor. Ayrıca mahallede ev baktırmaya başlıyor. Arif, Bahar’a çok kızgın ve ev bakmaya gelen Münir’e Bahar’ın evini işaret ediyor.

KADIN 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisinin 7 Mayıs Salı akşamı ekrana gelecek olan 61. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde Fox TV tarafından yayınlanacak.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin'in Sarp ile çekilmiş fotoğraflarını bir anlık sinirle Bahar'a gönderen Pırıl ne yapacağını bilemez. Suat ise bu fotoğrafların Bahar'ın eline geçmesini hiç istememektedir. Çünkü Sarp'ın artık Pırıl'a dönme ihtimaline bile tahammülü yoktur.

Şirin'in tekrar Sarp'a ilgi duyduğunu düşünmek bile istemeyen Hatice, içten içe çok korkmaktadır. Böyle bir şeyin tekrarlanması ailesine çok büyük zararlar verecektir.
Ceyda'dan bir oğlu olduğu konusunda şüphelenen Emre ise bunu açık açık sormaya karar verir ve duyduğu şey karşısında büyük bir şoka uğrayacaktır.

Sarp ile hep kavga halinde olmaktan artık çok sıkılan Bahar ise her şeye bir nokta koymaya karar verir. Çocukları için Arif'ten de ayrılan Bahar, Sarp'ı affedecek mi? Yoksa sadece çocuklarının babası olarak mı yanlarında kalmasına izin verecek?

PARTNERDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlarDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki flaş ayrılık!Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki flaş ayrılık!
Usta oyuncu iddialı diziyle ekrana dönüyor!Usta oyuncu iddialı diziyle ekrana dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın dizisi kadın 60. son bölüm izle kadın son bölüm izle dizi fox tv

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu Bey böyle geri dönüyor! Kaan Taşaner kimdir? Diriliş Ertuğrul 146. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! O isim geri dönüyor

Zalim İstanbul'da şok sahne! Agah oğlu Cenk'i vuracak mı? Zalim İstanbul 6. yeni bölüm fragmanı izle!

Zalim İstanbul'da şok sahne! Oğlunu mu vuracak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki sürpriz ayrılık! Haşmet oğlu Ferman'ı öldürdü! EDHO 135. son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki flaş ayrılık!

Usta oyuncu Ahmet Mekin iddialı dizi Ali ve Sevda'da rol alacak!

Usta oyuncu iddialı diziyle ekrana dönüyor!

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz gerçeği ortaya çıkıyor! Bizim Hikaye 68. yeni bölüm fragmanı izle!

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz gerçeği ortaya çıkıyor!

Bizim Hikaye'nin yıldızı Burak Deniz'in yeni dizisi belli oldu!

Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.