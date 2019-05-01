Kadın dizisinde Arif ve Bahar'ın duygusal sahnesi! Kadın 60. son bölüm izle!

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrollerinde oynadığı Kadın son bölümü ile 30 Nisan Salı akşamı FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 60. son bölümde, Bahar ve çocuklar evlerine dönüyor. Sarp, Arif yüzünden bu dönüşü onaylamıyor ama Arif konusunun kapandığını öğrenince rahatlıyor. Ayrıca mahallede ev baktırmaya başlıyor. Arif, Bahar’a çok kızgın ve ev bakmaya gelen Münir’e Bahar’ın evini işaret ediyor.

KADIN 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisinin 7 Mayıs Salı akşamı ekrana gelecek olan 61. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde Fox TV tarafından yayınlanacak.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin'in Sarp ile çekilmiş fotoğraflarını bir anlık sinirle Bahar'a gönderen Pırıl ne yapacağını bilemez. Suat ise bu fotoğrafların Bahar'ın eline geçmesini hiç istememektedir. Çünkü Sarp'ın artık Pırıl'a dönme ihtimaline bile tahammülü yoktur.

Şirin'in tekrar Sarp'a ilgi duyduğunu düşünmek bile istemeyen Hatice, içten içe çok korkmaktadır. Böyle bir şeyin tekrarlanması ailesine çok büyük zararlar verecektir.

Ceyda'dan bir oğlu olduğu konusunda şüphelenen Emre ise bunu açık açık sormaya karar verir ve duyduğu şey karşısında büyük bir şoka uğrayacaktır.

Sarp ile hep kavga halinde olmaktan artık çok sıkılan Bahar ise her şeye bir nokta koymaya karar verir. Çocukları için Arif'ten de ayrılan Bahar, Sarp'ı affedecek mi? Yoksa sadece çocuklarının babası olarak mı yanlarında kalmasına izin verecek?

