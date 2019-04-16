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Kadın dizisinde Arif ve Sarp, Bahar için kapışıyor! Kadın 58. yeni bölüm 2. fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 16.04.2019 03:13 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 58. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın yeni bölüm fragmanında Arif ve Sarp karşı karşıya geliyor. Sarp ve Arif çocukları okuldan almak için gidince karşılaşıyor. Sarp ve Arif arasında okul önünde gerilim yaşanıyor. Sarp'ın Arif'e 'Şimdi seni burada gebertmeden defol git' demesi dikkat çekiyor. İşte Kadın dizisi 58. yeni bölüm 2. fragmanı ve yaşanacaklar.

Kadın dizisinin 16 Nisan Salı akşamı 58. yeni bölümüyle Fox TV'de ekrana gelecek. Kadın'ın yeni bölümünde, hapisten kurtulan Arif bir an önce Bahar'ın yanına gitmek ister. Kısmet ise Arif'in bu heyecanını hisseder ve bu konuda abisine yardımcı olur.

ARİF VE BAHAR KAVUŞUYOR

Nezir Bahar'a sürpriz bir hediye gönderiyor. Nezir'in adamı kutuyu Şirin'e teslim ederken, 'Bunu sadece Bahar hanım açabilir' diyor. Peki Nezir Bahar'a ne gönderdi? Diğer yandan ise kafede çalışmayan başlayan Bahar'ın yanına Arif geliyor. Karşısında Arif'i gören Bahar büyük mutluluk yaşıyor. Bahar ve Arif'in duygusal kavuşması dikkat çekiyor.

KADIN YENİ BÖLÜMDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Yaşadığı zor günlerden sonra Bahar'a kavuşan Arif'e onu görmek çok iyi gelir. Olanlardan habersiz, her şeyin yavaş yavaş düzeldiğini düşünmektedir. Ceyda'nın Bahar'a olan tavrına anlam veremeyen Hatice ise Ceyda'ya büyük bir rest çeker. Bir anne olarak artık çocuklarının üzülmesini ve birilerinin onları üzmesini istememektedir. Nezir'in onları neden serbest bıraktığına anlam veremeyen Sarp, hayatına artık Sarp Çeşmeli olarak devam edebilecektir.

Hatice, Şirin'in Emre ile birlikte değiştiğini düşünse de Enver buna asla inanmaz. Emre, Şirin'i gerçekten değiştirmiş olabilir mi? Yoksa Şirin, Sarp'ı gördükten sonra eski takıntılı günlere geri dönecek mi?

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar Sarp ile beraber eve döndü. Ancak Bahar ve Sarp arasında Arif krizi yaşandı. Şirin ise evde huzursuzluk çıkarmaya, Sarp ve Bahar'ı rahatsız etmeye devam etti. Kadın son bölümde, günlerdir Nezir'in evinde tutsak olan Bahar'ın nasıl kurtulduğu da ortaya çıktı.

Kısmet’in çabaları ile polisler Nezir’in evine baskın yaptı. Ancak geldiklerinde ne Bahar ve çocuklar ne de Sarp ya da diğerlerini bulamadılar. Nezir Bahar ve ailesini serbest bıraktı. Bahar, Nisan, Doruk ve Sarp Hatice’lerin evine geldi. Evde Bahar'la yakınlaşmaya çalışan Sarp hayal kırıklığına uğradı.

Kadın'da Şirin ve Bahar arasında yeni bir gerilim yaşandı. Şirin'in 'Benim iliğim sayesinde yaşıyorsun' sözüne Bahar sert bir yanıt vererek, 'Bana ve çocuklarıma yaklaşmayacaksın. Hayatım senin yüzünden mahvoldu. Sana hiç bir şey borçlu değilim' dedi.

Diğer yandan Arif ise Avukar Kısmet'in sayesinde cezevinden tahliye oldu. Arif uzun süredir hasret kaldığı Bahar'ın yanına gitmek istedi.

Eve dönen Bahar, Şirin’in çocuklarına yakın olmasını hiç istememektedir. Çünkü hayatını mahvettiğini ve her şeye onun sebep olduğunu düşünmesi, ona karşı duyduğu nefreti daha da güçlendirmiştir. Bahar’ın olanlardan sonra hala içinde bir kuşku vardır. Kimseye onları neden serbest bıraktığını söylemeyen Nezir ise bunu sadece tek bir kişiye söylemiştir.
Hapishaneden kurtulan Arif, ilk olarak Bahar’ın yanına gitmek ister. Arif’i kurtaran Kısmet ise olanların peşini kolay kolay bırakmayacaktır.

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