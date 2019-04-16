Kadın dizisinde Arif ve Sarp, Bahar için kapışıyor! Kadın 58. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Kadın dizisinin 16 Nisan Salı akşamı 58. yeni bölümüyle Fox TV'de ekrana gelecek. Kadın'ın yeni bölümünde, hapisten kurtulan Arif bir an önce Bahar'ın yanına gitmek ister. Kısmet ise Arif'in bu heyecanını hisseder ve bu konuda abisine yardımcı olur.

ARİF VE BAHAR KAVUŞUYOR

Nezir Bahar'a sürpriz bir hediye gönderiyor. Nezir'in adamı kutuyu Şirin'e teslim ederken, 'Bunu sadece Bahar hanım açabilir' diyor. Peki Nezir Bahar'a ne gönderdi? Diğer yandan ise kafede çalışmayan başlayan Bahar'ın yanına Arif geliyor. Karşısında Arif'i gören Bahar büyük mutluluk yaşıyor. Bahar ve Arif'in duygusal kavuşması dikkat çekiyor.

KADIN YENİ BÖLÜMDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Yaşadığı zor günlerden sonra Bahar'a kavuşan Arif'e onu görmek çok iyi gelir. Olanlardan habersiz, her şeyin yavaş yavaş düzeldiğini düşünmektedir. Ceyda'nın Bahar'a olan tavrına anlam veremeyen Hatice ise Ceyda'ya büyük bir rest çeker. Bir anne olarak artık çocuklarının üzülmesini ve birilerinin onları üzmesini istememektedir. Nezir'in onları neden serbest bıraktığına anlam veremeyen Sarp, hayatına artık Sarp Çeşmeli olarak devam edebilecektir.