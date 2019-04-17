Kadın dizisine Bahar ve Arif'in kavuşma sahnesi damga vurdu! Kadın 58. son bölüm izle

Kadın son bölümü ile 16 Nisan Salı akşamı FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 58. son bölümde, Bahar ve Arif zor günlerin ardından yeniden kavuştu. Arif ve Bahar arasında duygusal anlar yaşandı. Sarp ise Nezir'le yaptığı anlaşma sonunda beş parasız olarak eski hayatına geri döndü. Diğer yanda Arif ile de karşılaşan Sarp onu öldürmekle tehdit etti.

KADIN 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisinin 23 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 59. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde Fox TV tarafından yayınlanacak.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hapisten kurtulan Arif bir an önce Bahar'ın yanına gitmek ister. Kısmet ise Arif'in bu heyecanını hisseder ve bu konuda abisine yardımcı olur. Yaşadığı zor günlerden sonra Bahar'a kavuşan Arif'e onu görmek çok iyi gelir. Olanlardan habersiz, her şeyin yavaş yavaş düzeldiğini düşünmektedir. Ceyda'nın Bahar'a olan tavrına anlam veremeyen Hatice ise Ceyda'ya büyük bir rest çeker. Bir anne olarak artık çocuklarının üzülmesini ve birilerinin onları üzmesini istememektedir. Nezir'in onları neden serbest bıraktığına anlam veremeyen Sarp, hayatına artık Sarp Çeşmeli olarak devam edebilecektir.

Hatice, Şirin'in Emre ile birlikte değiştiğini düşünse de Enver buna asla inanmaz. Emre, Şirin'i gerçekten değiştirmiş olabilir mi? Yoksa Şirin, Sarp'ı gördükten sonra eski takıntılı günlere geri dönecek mi?



