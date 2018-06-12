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Kadın dizisinin güzel oyuncusu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk tatilde

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

Özge Özpirinçci, başrolünde yer aldığı Kadın dizisi sezon finali yapar yapmaz sevgilisi Burak Yamantürk’le tatile çıktı. Özge Özpirinçci denize girdiği sırada sevgilisi ise şezlongda dinlenmeyi tercih etti

Kadın dizisinin güzel oyuncusu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk tatilde

Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci, tüm sezon büyük bir başarıya imza attıktan sonra dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu sevgilisi Burak Yamantürk’le beraber tatilde aldı.

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Çift önceki gün Bodrum Bitez’de objektiflere takıldı.

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Denize gireceği sırada gazetecileri fark eden oyuncu, ‘‘Denize giriyorum, güzel çekin” diyerek gazetecilere takıldı.

İskeleden atlayan oyuncu, suyun içinde selam vermeyi de ihmal etmedi.

Özge Özpirinçci denize girdiği sırada sevgilisi ise şezlongda dinlenmeyi tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci kadın

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